Silopi’de 100 engelliye giyim ve ayakkabı yardımı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından 100 engelliye giyim ve ayakkabı yardımı yapıldı.
Silopi Engellileri Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği’nde gerçekleştirilen yardım dağıtımına Türk Kızılayı Silopi İlçe Başkanı Kemal Türkan ve engelliler ile yakınları katıldı. Kızılay Şubesi'ne genel merkez tarafından gönderilen yardımlar, düzenlenen törenle 100 engelliye teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan engelliler, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.
Yardım alan doğuştan yürüme engelli Sevgi Tay, "Bugün yardım günü, gerçekten çok mutlu olduk. Abdullah başkana teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. Biz engelliler, kendimizi yalnız hissetmiyoruz; çünkü biz insanız. Engelli değiliz" dedi.
Silopi Engellileri Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer ise yardımın gönderildiği Kızılay'ın yöneticilerine teşekkür etti. Türk Kızılayı Silopi Başkanı Türkan da yapılan yardımlar hakkında bilgi vererek, desteğin sürdürüleceğini belirtti.
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