HABER

Silopi’de 100 engelliye giyim ve ayakkabı yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından 100 engelliye giyim ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından 100 engelliye giyim ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Silopi Engellileri Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği’nde gerçekleştirilen yardım dağıtımına Türk Kızılayı Silopi İlçe Başkanı Kemal Türkan ve engelliler ile yakınları katıldı. Kızılay Şubesi'ne genel merkez tarafından gönderilen yardımlar, düzenlenen törenle 100 engelliye teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan engelliler, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Yardım alan doğuştan yürüme engelli Sevgi Tay, "Bugün yardım günü, gerçekten çok mutlu olduk. Abdullah başkana teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. Biz engelliler, kendimizi yalnız hissetmiyoruz; çünkü biz insanız. Engelli değiliz" dedi.

Silopi Engellileri Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer ise yardımın gönderildiği Kızılay'ın yöneticilerine teşekkür etti. Türk Kızılayı Silopi Başkanı Türkan da yapılan yardımlar hakkında bilgi vererek, desteğin sürdürüleceğini belirtti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bunun adı vahşet! Öldürdükten sonra yakıp, telefonla kaydetmişler

Bunun adı vahşet! Öldürdükten sonra yakıp, telefonla kaydetmişler

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

THY uçağında büyük panik! Acil iniş yaptı

THY uçağında büyük panik! Acil iniş yaptı

Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Arabasını elleriyle parçaladı

Arabasını elleriyle parçaladı

İstanbul'da AVM'de yangın!

İstanbul'da AVM'de yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.