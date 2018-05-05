Silopi'de ağaca yıldırım düştü: Piknik yapan 12 öğrenci yaralandı (2)

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi Düzalan köyü yakınlarındaki bir ağac yıldırım düştü. Bölgede piknik yapan lise öğrencilerinden 12'si yaralandı. Silopi'deki çeşitli okullarda eğitim gören lise öğrencileri, bugün sabah saatlerinde ilçe merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Düzalan köyü yakınlarına pikniğe gitti. Öğrencilerin halay çektikleri sırada, bulundukları yerin yakınındaki ağaca yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 12 öğrenci yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Silopi'de temaslarda bulunan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, öğrencilerin yaralandığını duyunca, hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Aktaş, yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Piknik yapmaya giden öğrencilerimizin yakınına yıldırım düşmesi sonucu, 12 öğrencimiz yıldırımdan etkilenmiş ve hastaneye alınmışlar. Doktor arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre çok ciddi hayati tehlikesi olan çocuğumuz yok. Ama tedavileri devam ediyor. İnşallah hepsi kısa sürede hastaneden taburcu edilecek. Hepsinin bilinçleri açık. Çok ciddi problemleri yok. Ama tabi tetkik ve tedavileri devam ediyor"dedi.

