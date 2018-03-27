HABER

Silopi'de çocuklar, kar özlemini 'pamuk top' ile giderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:53 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, kar topu gibi sıkılarak hazırlanan pamuk yumaklarını birbirlerine atarak oynayıp, eğlendi.

Silopi'de çocuklar, kar özlemini 'pamuk top' ile giderdi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, kar topu gibi sıkılarak hazırlanan pamuk yumaklarını birbirlerine atarak oynayıp, eğlendi.
Silopi'de Koç İlköğretim Okulu'nda öğretmen Sema Yayan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle kar görmeyen öğrencilerine kar topu keyfini yaşatmak için bir etkinlik düzenlemeye karar verdi. Okul Müdürü Nurettin Kaden'e etkinlikle ilgili bilgi veren Yayan, olumlu cevap alınca velilerin desteği ile temin edilen pamukları, diğer öğretmen arkadaşlarıyla birlikte yumak haline getirdi. Kar topu gibi sıkılarak hazırlanan pamuk yumakları, öğrencilere dağıtıldı. Şölen havasında geçen etkinlikte, yüzlerce öğrenci, okulun bahçesinde pamuk yumuklarını birbirlerine atarak, kar topu yerine 'pamuk top' oynadı.
Öğrencilerden Azra Ceren Can, öğretmenine teşekkür ederek, bu etkinliğin farkındalık yarattığını söyledi. Öğrencilerden Leyla Nur Olgun ise Silopi'ye kar yağmadığı için öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlikte, ilk defa pamuk topu oynadıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Etkinliği hazırlayan öğretmen Sema Yayan de kış mevsiminin kurak geçtiğini ve kar yağmadığını belirterek, "Silopi kurak bir iklim olduğu için kar yağmıyor. Kar yağmadığı için pamuktan kar topu etkinliği düşündük. Okul Müdürümüz Nurettin Kaden'in onayı ile yaptık. Çocuklar bu kar topu etkinliğinden çok mutlu oldular. Velilerimizin de desteğini alarak bu etkinliği, okul bahçesinde gerçekleştirdik" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Silopi'de çocuklar, kar özlemini 'pamuk top' ile giderdiSilopi'de çocuklar, kar özlemini 'pamuk top' ile giderdi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tel Rifat operasyonu başladı!

Tel Rifat operasyonu başladı!

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

Ünlü psikoloğu öldürmüştü, ifadesi ortaya çıktı!

Ünlü psikoloğu öldürmüştü, ifadesi ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.