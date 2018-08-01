Silopi'de DEDAŞ ekibine saldırı

ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ı Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesine, kaçak elektrik kullanımı tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) ekipleri, yaklaşık 100 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganları jandarma havaya ateş açarak ve TOMA ile su sıkarak uzaklaştırdı.

Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektrik kullananları tespit etmek üzere 4 bin 500 nüfuslu Görümlü beldesine gitti. Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği kontrol uygulamasında, DEDAŞ ekipleri sabah saatlerinde beldenin bir kısmındaki çalışmalarını tamamladıktan sonra öğlen saatlerinde Yukarı Görümlü kesimine gitmek istedi. Beldeye giden yol üzerinde toplanan ve ekiplerin kayıt dışı elektrik kullanımını belirlemesini engellemeye çalışan yaklaşık 100 kişi, ekiplerin önünü kesip, taşlarla saldırdı. Jandarma araçlara zarar veren grubu durdurmak için havaya ateş açtı, TOMA'lardan tazyikli su ile müdahale edildi.

Olayla ilgili DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, engellemeye rağmen beldeye ekiplerin girmeye çalıştığı belirtilerek, "DEDAŞ ekipleri, jandarmalara rağmen bu gurubun taşlı saldırısına uğradı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, kalabalığın arasında kalan bazı araçlar atılan taşlar ve tekmeler sonunda adeta hurdaya döndü. Jandarmalar, kalabalığı ancak havaya ateş ederek durdurabildi. Büyük bir şans sonucu ekiptekilerden yaralanan olmadı. Beldeye getirilen jandarmaya ait TOMA ise toplanan kalabalığı, tazyikli su sıkarak dağıttı. Yaşanan gerginlik sebebiyle 431 aboneli kullanıcının yanında 400'ü aşkın abonesiz kullanıcının bulunduğu beldedeki tespit çalışmaları şimdilik durdurulurken, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından çalışmalara yeniden başlanacak. Kısa süre önce de Batman'ın Balpınar beldesine kaçak elektrik kullanımını önleyecek olan Dicle Elektrik yatırımının gerçekleştirilmesini engellemek isteyen belde sakinleri, jandarmaya mukavemet edince biber gazı, tazyikli su ve plastik mermilerle dağıtılmışlardır" denildi.

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