HABER

Silopi'de DEDAŞ ekibine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 17:46 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ı Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesine, kaçak elektrik kullanımı tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) ekipleri, yaklaşık 100 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Silopi'de DEDAŞ ekibine saldırı

ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ı Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesine, kaçak elektrik kullanımı tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) ekipleri, yaklaşık 100 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganları jandarma havaya ateş açarak ve TOMA ile su sıkarak uzaklaştırdı.
Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektrik kullananları tespit etmek üzere 4 bin 500 nüfuslu Görümlü beldesine gitti. Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği kontrol uygulamasında, DEDAŞ ekipleri sabah saatlerinde beldenin bir kısmındaki çalışmalarını tamamladıktan sonra öğlen saatlerinde Yukarı Görümlü kesimine gitmek istedi. Beldeye giden yol üzerinde toplanan ve ekiplerin kayıt dışı elektrik kullanımını belirlemesini engellemeye çalışan yaklaşık 100 kişi, ekiplerin önünü kesip, taşlarla saldırdı. Jandarma araçlara zarar veren grubu durdurmak için havaya ateş açtı, TOMA'lardan tazyikli su ile müdahale edildi.
Olayla ilgili DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, engellemeye rağmen beldeye ekiplerin girmeye çalıştığı belirtilerek, "DEDAŞ ekipleri, jandarmalara rağmen bu gurubun taşlı saldırısına uğradı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, kalabalığın arasında kalan bazı araçlar atılan taşlar ve tekmeler sonunda adeta hurdaya döndü. Jandarmalar, kalabalığı ancak havaya ateş ederek durdurabildi. Büyük bir şans sonucu ekiptekilerden yaralanan olmadı. Beldeye getirilen jandarmaya ait TOMA ise toplanan kalabalığı, tazyikli su sıkarak dağıttı. Yaşanan gerginlik sebebiyle 431 aboneli kullanıcının yanında 400'ü aşkın abonesiz kullanıcının bulunduğu beldedeki tespit çalışmaları şimdilik durdurulurken, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından çalışmalara yeniden başlanacak. Kısa süre önce de Batman'ın Balpınar beldesine kaçak elektrik kullanımını önleyecek olan Dicle Elektrik yatırımının gerçekleştirilmesini engellemek isteyen belde sakinleri, jandarmaya mukavemet edince biber gazı, tazyikli su ve plastik mermilerle dağıtılmışlardır" denildi.

FOTOĞRAFLI

Silopi'de DEDAŞ ekibine saldırıSilopi'de DEDAŞ ekibine saldırıSilopi'de DEDAŞ ekibine saldırı

PARTNERHerkes orada buluştuHerkes orada buluştu
Balıkesir POMEM'de mezuniyet heyecanıBalıkesir POMEM'de mezuniyet heyecanı
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözlerFOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı’da gri listedeki terörist öldürüldü

Ağrı’da gri listedeki terörist öldürüldü

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hakkari'deki terör saldırısı hakkında flaş açıklama!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hakkari'deki terör saldırısı hakkında flaş açıklama!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler

Hakkari'de eşi ve çocuğu şehit olan acılı Astsubay Serkan Karakaya'nın sözleri yürekleri dağladı!

Hakkari'de eşi ve çocuğu şehit olan acılı Astsubay Serkan Karakaya'nın sözleri yürekleri dağladı!

Teslim olan PKK'lı teröristten şoke eden itiraflar! Böyle kandırmışlar...

Teslim olan PKK'lı teröristten şoke eden itiraflar! Böyle kandırmışlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.