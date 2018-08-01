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Silopi'de elektrik dağıtım ekiplerine engelleme, jandarma havaya ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesine abone tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, tespit yapılmasını istemedikleri iddia edilen bir grup tarafından engellenmek istendi.

ŞIRNAK (DHA)Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesine abone tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, tespit yapılmasını istemedikleri iddia edilen bir grup tarafından engellenmek istendi. Çıkan arbedede jandarma havaya ateş açtı, TOMA'lar devreye girdi.

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