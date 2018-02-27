Silopi’de engelli öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, ilçe merkezindeki 4 rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli öğrenciler, ağız ve diş taramasından geçirildi. Silopi ilçesinde hizmet veren 4 rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 100 engelli çocuğa ağız diş sağlığı bakım ve taraması yapılırken, rehabilitasyon merkezlerinde görevli 50 kişiye de ağız diş sağlığı konusunda eğitim verildi. Bilgilendirme seminerinin ardından okulda hazır bulunan fiziksel ve zihinsel engelli öğrencilerin ağız bakımı yapıldı. Eğitmen ve velilerin gözetiminde yapılan sağlık taramasında diş çürüğü tespit edilen öğrencilerin isimleri not alındı. Sağlık görevlileri daha sonra öğrenci ve velilerine diş fırçalamaları konusunda da eğitici uyarıda bulundu. Rehabilitasyon merkezlerinde ağız ve diş sağlığı konusunda ağız bakımı yaptıklarını belirten Diş Hekimi Zeliha Börta, "Lütfen çocuklarınızın düzenli ağız bakımlarını yaptırın. Çocuklarınızın dişlerini fırçalaması için onlara yardımcı olun, örnek olun, destek olun. Biz bakanlık olarak bütün çocuklarımızın arkasındayız. Sizlerde yardımcı olun. Çocuklarımız sağlıklı dişlere mutlu gülüşlere kavuşsunlar" dedi. Özel rehabilitasyon merkezi yetkilileri de, bilgilendirme yapan ve engelli öğrencilerin ağız ve diş taraması yapan sağlık görevlilerine teşekkür etti.
Erdoğan, Hande Fırat'ın nikahına neden katılmadı?
Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!
Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!
AK Partili Milletvekili açık açık suçladı
İstanbul'da ünlü gece kulübünün tuvaletinde dehşet! Garson tecavüze kalkıştı
ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'
Rita Ora uçakta iç çamaşırlarıyla!
Gizli taktiğini İngilizler açığa çıkardı! Seçimi kazanmak için bunu yapıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Yumurtalık kanseri babadan geçiyor
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Okuyucu Yorumları 0 yorum