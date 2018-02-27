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Silopi’de engelli öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:30 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, ilçe merkezindeki 4 rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli öğrenciler, ağız ve diş taramasından geçirildi.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, ilçe merkezindeki 4 rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli öğrenciler, ağız ve diş taramasından geçirildi. Silopi ilçesinde hizmet veren 4 rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 100 engelli çocuğa ağız diş sağlığı bakım ve taraması yapılırken, rehabilitasyon merkezlerinde görevli 50 kişiye de ağız diş sağlığı konusunda eğitim verildi. Bilgilendirme seminerinin ardından okulda hazır bulunan fiziksel ve zihinsel engelli öğrencilerin ağız bakımı yapıldı. Eğitmen ve velilerin gözetiminde yapılan sağlık taramasında diş çürüğü tespit edilen öğrencilerin isimleri not alındı. Sağlık görevlileri daha sonra öğrenci ve velilerine diş fırçalamaları konusunda da eğitici uyarıda bulundu. Rehabilitasyon merkezlerinde ağız ve diş sağlığı konusunda ağız bakımı yaptıklarını belirten Diş Hekimi Zeliha Börta, "Lütfen çocuklarınızın düzenli ağız bakımlarını yaptırın. Çocuklarınızın dişlerini fırçalaması için onlara yardımcı olun, örnek olun, destek olun. Biz bakanlık olarak bütün çocuklarımızın arkasındayız. Sizlerde yardımcı olun. Çocuklarımız sağlıklı dişlere mutlu gülüşlere kavuşsunlar" dedi. Özel rehabilitasyon merkezi yetkilileri de, bilgilendirme yapan ve engelli öğrencilerin ağız ve diş taraması yapan sağlık görevlilerine teşekkür etti.

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