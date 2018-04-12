Silopi’de gönüllü kuaförler, çocukları mutlu etti

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyayla erkek ve kadın kuaförler, köy okullarında eğitim gören çocukların saçlarını ücretsiz kesti. İlk kez kuaföre saç yaptıran kız çocuklarının mutlulukları gözlerinden okundu.

Silopi'de yayın yapan özel bir radyonun, veli ve öğretmenlerden gelen talep sonrasında sosyal medya üzerinde başlattığı, 'Köy okullarında tıraşsız öğrenci kalmasın' kampanyasına, ilçedeki kadın ve erkek kuaförler gönüllü destek verdi. Gönüllü bir vatandaşın da araç tahsis etmesiyle kuaförler, köy okullarında eğitim gören çocukları ilçeye getirdi.

Gönüllü ekip Buğdaylı İlk ve Ortaokuluna gitti. Öğrenci velilerinin onayı ve izni alındıktan sonra okul içinde hazırlanan boş odalara öğrenciler alındı. Karşılarında kuaförleri gören öğrenciler, saç kesimi için heyecanla sıraya girdi. Sırası gelen öğrencilerin saçları gönüllü kuaförlerce kesildi.

Öğrencilerden Melekşah Yaşar, "Büyük ablalarımız okulumuza gelip saçlarımızı yapıyor. Çok sevindik. Buraya gelmelerinden mutluluk duyduk" dedi.

Gönüllü kuaförlerden Cüneyt Kayaalp, her şeyin para olmadığını belirterek, zaman zaman sosyal projelerle kırsal mahallelerde yaşayan çocukları gönüllü olarak tıraş etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kadın kuaförü Evin Ataman da, ücretsiz katıldığı projede çok güzel duygular yaşadığını anlattı.

Projede büyük emeği olan özel radyonun sahibi Muhammed Bayrak ise, sosyal medya üzerinde örgütlendiklerini belirterek, "Kadın ve erkek kuaför ekiplerimizle Silopi’deki, özellikle köy okullarında ihtiyaç sahibi çocuklarımızı tıraş etmek için buradayız. Buradaki herkes gönüllü olarak, hiçbir beklenti içerisinde olmadan bu işi yapıyor. Onun için kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Çocuklarımız için ne yapsak azdır" diye konuştu.