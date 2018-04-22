Silopi’de liseli kız öğrencilerden, minikleri sevindiren etkinlik

Şırnak’ın Silopi ilçesinde liseli kız öğrenciler, kendi hazırladıkları kıyafetleri giyip canlandırdıkları çizgi film karakterleriyle anaokulu öğrencilerine coşkulu bir gösteri sundu.

Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişimi bölümü öğrencileri tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen 23 Nisan etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. 16 Nisan-23 Nisan tarihleri arasında ilçedeki tüm anaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, minikler gönüllerince eğlendi. Kız öğrencileri kendi elleri ile diktikleri çizgi film karakterlerine ait kostümlerle, birbirinden eğlenceli dansları sahneledi. Palyaço kıyafeti giyen öğrenciler, sahneden inerek miniklerle dans etti. Daha sonra kız öğrenciler, kendi hazırladıkları kostümlerin defilesini gerçekleştirdi. Etkinliğin sonunda ise minikler sahneye çıkarak hayal kahramanları ile dans edip, bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Okulun kız öğrencilerinden Nurcan Macit, minik çocukları eğlendirirken, çok güzel duygular yaşadığını belirterek, “Çocukları eğlendirmek için kostümler giydik. Tiyatrolar, dramalar yaptık. Onları eğlendirmek için geldik. Kıyafetleri kendimiz hazırladık” dedi.

Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk gelişimi öğretmeni Şehnaz Köşe de, bugün için 4 aylık bir hazırlık süresi geçirdiklerini belirterek, “Bizim 4 ayımızı aldı. Uzun bir süreçten geçti. Okulumuzdaki atölyede provalar yaptık. Çalışmalar yaptık. Kostümlerini bizzat çizgi film karakterlerinden seçip diktiler. Çalışmalarımızı şarkılarımızı hazır aldık ama dramamızın senaryosunu kendimiz yazdık. Bu doğrultuda çocukları daha çok eğlendirmeye yönelik bir çalışma yaptık. Amacımız çocukların izlerken hem eğelenmeleri hem coşmalarıydı” diye konuştu.