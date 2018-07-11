HABER

Silopi'de terör mağdurlarının konutları tamamlanma aşamasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu evleri yıkılan vatandaşlar için Çevre Şehircilik Bakanlığınca yapılan 522 modern konut bitmek üzere - Çevresinde oyun parkı, spor sahaları, taziye evi, yürüyüş parkurları, sağlık ocağı ve alışveriş merkezi bulunacak, 145 ve 170 metrekareden oluşan dairelerin gelecek ayın sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin 2 yıl önce evlerini yıktığı vatandaşlar için inşa edilen modern konutlar tamamlanma aşamasına geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca 2 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için yürütülen operasyonla teröristlerden temizlenen ilçede vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve oluşan tahribatın giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde ilgili bakanlıklarca yürütülen ihya çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda terör saldırıları nedeniyle evleri yıkılan veya kullanılamayacak duruma gelen vatandaşlar için yapımına başlanan, yöre mimarisine uygun, 2-3 katlı villa tipi tasarlanan 522 konutun inşasında sona gelindi.

270 bin metrekare alan üzerine kurulu projede, oyun parkı, otopark, spor sahaları, taziye evi, yürüyüş parkurları, sağlık ocağı ve alışveriş merkezi bulunacak, 145 ve 170 metrekareden oluşan dairelerin gelecek ayın sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kamelya, parke taşlı yürüyüş parkurunun bulunduğu alana yaklaşık 7 bin ağaç dikimi yapıldı.

Alışveriş merkezi, sağlık ocağı ve caminin yapımı ise sürüyor.

Hak sahipleri 30 Ağustos'ta kendilerine teslim edilmesi planlanan yeni evlerine kavuşmayı bekliyor.

Firma temsilcisi Bedrettin Dicle, yaptığı açıklamada, terörden zarar gören vatandaşlar için kaliteli bir yaşam alanı hazırladıklarını söyledi.

Son derece güvenli bir alanda vatandaşların huzurla yaşamlarını sürdürebileceklerini dile getiren Dicle, "Yapı rezerv alanı içerisinde sosyal yapılar, donatılar, spor alanları, cami, taziye evi, alışveriş merkezi bulunacak. Burası hane başına düşen metrekare açısından Türkiye'nin en büyük projelerinden biri. Normal bir yüksek yapı mantığıyla değil daha çok insanın bir araya gelebileceği bir yaşam alanı şeklinde tasarlandı. Bu nedenle de bölgenin sosyal yapısına katkı sunabilmesi açısından önemli bir proje oldu." şeklinde konuştu.

PARTNERBalık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...Balık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...
Geceleri çöpçü gündüzleri gazeteciGeceleri çöpçü gündüzleri gazeteci
'Adnan Oktar belasını buldu''Adnan Oktar belasını buldu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Silopi Terör Mağdurları

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

İlginizi Çekebilir

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğumdan 3 saat sonra korkunç son!

Doğumdan 3 saat sonra korkunç son!

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası

15 Temmuz gazisi 'cankurtaranını' arıyor

15 Temmuz gazisi 'cankurtaranını' arıyor

'Adnan Oktar belasını buldu'

'Adnan Oktar belasını buldu'

Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!

‘Poyraz’ın tedavisi yarıda kalmasın’

‘Poyraz’ın tedavisi yarıda kalmasın’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.