Silopi'de terör mağdurlarının konutları tamamlanma aşamasında

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin 2 yıl önce evlerini yıktığı vatandaşlar için inşa edilen modern konutlar tamamlanma aşamasına geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca 2 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için yürütülen operasyonla teröristlerden temizlenen ilçede vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve oluşan tahribatın giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde ilgili bakanlıklarca yürütülen ihya çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda terör saldırıları nedeniyle evleri yıkılan veya kullanılamayacak duruma gelen vatandaşlar için yapımına başlanan, yöre mimarisine uygun, 2-3 katlı villa tipi tasarlanan 522 konutun inşasında sona gelindi.

270 bin metrekare alan üzerine kurulu projede, oyun parkı, otopark, spor sahaları, taziye evi, yürüyüş parkurları, sağlık ocağı ve alışveriş merkezi bulunacak, 145 ve 170 metrekareden oluşan dairelerin gelecek ayın sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.