Silopi’de yardıma muhtaç yaşlı çifte devlet şefkati

Mehmet Selim YALÇIN SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde derme çatma toprak evde yaşam savaşı veren yaşlı karı-kocaya Silopi Kaymakamlığı sahip çıktı. 85 yaşındaki Ömer Duru ile imam nikahlı eşi 84 yaşındaki Lali Aytiş, farklı bir evde koruma altına alınırken, yaşadıkları toprak evin de yıkılarak yerine yenisi inşa edileceği öğrenildi.Silopi Karşıyaka mahallesindeki toprak evde yaşayan Ömer Duru ve imam nikahlı Lali Aytiş çiftine Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş sahip çıktı. İmkansızlıklar ile geçimlerini sağlayan yaşlı çift, sağlıksız koşullarda yaşadıkları toprak damlı evden alınarak, Silopi Belediyesine bağlı Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezine bağlı ek binaya yerleştirildi. Daha sonra Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ve Silopi Belediyesince gereken yardımlar yapılarak ailenin ihtiyaçları giderildi. İşitme kaybı ve yürümekte zorluk çeken Lali Aytiş'in sağlık durumu için devreye giren Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, yaşlı kadının tedavisinin yapılması için Şırnak Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü'ne talimat verdi. Bunun üzerine Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Muzaffer Akçam ve beraberindeki personel, yaşlı çifti yaşadıkları evde ziyaret etti. Yaşlı çiftle bir süre sohbet eden ekipler, toprak evde incelemede bulundu. Daha sonra yaşlı kadın Lali Aytiş, Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi?ne götürülmek üzere araca bir bindirildi. Yaşlı kadın hastanede yapılan sağlık kontrolleri ve rapora göre evde bakım hizmeti alması sağlanacak. Yaşlı çiftin oturdukları toprak ev ise görevliler tarafından yıkımı yapılacak ve yerine yeni bir bina inşa edilecek. Yaşlı çift kendilerine yeni bir ev yapılıncaya kadar ek binada oturmaya devam edecek. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Ömer Duru, yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, Devlet bana ev yapacak. Kaymakam, vali bizimle ilgilendi. Allah razı olsun, onları affetsin. Allah devletimizi büyük yapsın dedi. Yaşlı çifti yerinde ziyaret eden Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Muzaffer Akçam da, yaşlı çift için gereken her türlü hizmetin yapılacağını ifade ederek, Öncelikle aileyi hemen o ev ortamından uzaklaştırıp şuanda bulunduğumuz eve getirdik. Bütün ev ihtiyaçları Silopi Kaymakamlığı tarafından giderildi. Ömer babamızın evinin olduğu arsayı bugün itibari ile yıkacağız inşallah ve orda onlara yeni bir ev yapacağız. Ev bittikten sonra bütün ev ihtiyaçları Silopi Kaymakamlığı tarafından yeniden düzenlenecek. Lali annemizi de Cizre Devlet Hastanesine doktora götüreceğiz. Öncelikle bütün sağlık kontrollerini yapacağız. Tedavisi gerekiyorsa tedavilerini yaptıracağız. Ardından sağlık kurulu raporu çıkaracağız. Sağlık kurulundan sonra ona hangi hizmet modeli gerekiyorsa onu yapacağız. Onun için bir bakıcı tutacağız ve engelli evde bakım aylığını da başlayacağız. Bundan sonrada ailemizin durumunu da görevlendirdiğim ekip tarafından takip etmeye devam edeceğiz diye konuştu.



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