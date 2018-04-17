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Silopi'deki darbe girişimi davasında 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

Başbakanlık ve TBMM adına davaya katılan avukat Akdoğan: - "Titizlikle yargılama yapıldı ve mahkumiyetler verildi. Bir kısım sanıklar yönünden bu kararı istinafa taşıyacağız" - "Darbecilerin mahkumiyeti açısından önemli bir karar verildi. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz emin olabilirler ki bu darbecilerin peşini asla bırakmayacağız"

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssünde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin davaya Başbakanlık ve TBMM adına katılan avukat Ali Kemal Akdoğan, 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi ve 5 sanığın beraat etmesi kararını, bazı sanıklar yönünden istinafa taşıyacaklarını bildirdi.

Akdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, davada nihayet bugün karar verildiğini ifade etti.

Yürüttükleri hukuk mücadelesinin karşılığını aldıklarını dile getiren Akdoğan, "Bildiğiniz gibi hain darbe girişimine katılan darbeci Semih Terzi'nin ekibi, bugün adalet önünde hesap verdi ve mahkum oldular. Bir kısım kararları beğenmesek de bugün şeffaf bir yargılama oldu." dedi.

Duruşmanın ilk günü, "Düşmanlarımıza sadece adalet borcumuz var" dediklerini dile getiren Akdoğan, "Titizlikle yargılama yapıldı ve mahkumiyetler verildi. Bir kısım sanıklar yönünden bu kararı istinafa taşıyacağız. Darbecilerin mahkumiyeti açısından önemli bir karar verildi. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz emin olabilirler ki bu darbecilerin peşini asla bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssünde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin davada, 14 eski askere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, 5 eski asker ise beraat etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Silopi'deki darbe girişimi davası

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