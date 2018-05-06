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Silopi'deki yıldırım düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 22:07 | Son Güncelleme

Yaralanan 12 öğrenciden 10'u taburcu edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 12 öğrenciden 10'u taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Düzalan köyü yakınlarında piknik yaptıkları sırada yakınlarındaki bir ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Silopi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi 12 kişiden 10'unun tedavisi Silopi Devlet Hastanesi'nde tamamlandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan diğer yaralılar Faruk Arsu ile Hüsamettin Erkan'ın tedavisi, ailelerinin isteği üzerine Cizre Devlet Hastanesi'nde sürdürülüyor.

Dün, Düzalan köyü yakınlarında piknik yapan Silopi Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin yakınlarındaki bir ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 12 öğrenci yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci Silopi Yıldırım

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