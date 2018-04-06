Silopili öğrenciler İstanbul’a uğurlandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında 100 öğrenci İstanbul’a geziye gönderildi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Silopi’den 100 öğrenci İstanbul’a uğurlandı. Sabah erken vakitlerde velileri ile Dicle İlköğretim Okulu bahçesinde toplanan öğrenciler, ilk defa İstanbul’a gitmenin keyfini yaşadı. Öğrencileri uğurlamaya gelen Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan okul bahçesinde öğrencileri uğrularken burada toplu fotoğraf çekti. Daha sonra Şırnak Şerafettin Havalimanına taşıma yolu ile gelen öğrencileri Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan uğurladı.

Öğrencilere yönelik organize edilen İstanbul gezisi ile ilgili kısa bir açıklama yapan Dayanan, "İlçemizdeki okullarda eğitim gören ve daha önce hiç ilçe dışına çıkmayan 184 öğrencimizi İçişleri Bakanlığınca yürütülen ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında İstanbul’a uğurladık. Öğrencilerimiz ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olan İstanbul’u görüp doyasıya gezmenin keyfini çıkaracaklar. Aynı zamanda da bu gezi öğrencilerimize hem moral hem de derslerinde de büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.