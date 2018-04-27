Silopili öğrenciler kitap okumak için stadı doldurdu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 bin öğrencinin katılımıyla statta kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Silopi ilçesinde Koç İlköğretim Okulu tarafından statta düzenlenen etkinlikte Kaymakam Sezer Işıktaş'ın da katılımıyla aynı anda 6 bin öğrenci kitap okudu.
Kaymakam Işıktaş, etkinliğin faydalı olduğunu, 6 bin öğrencinin aynı anda kitap okumasının çok güzel olduğunu söyledi.
Işıktaş, etkinliğin kitap okumayı teşvik etmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Öğrencilerden Sudenaz Onuk da etkinliğin çok güzel olduğunu belirtti, herkesi kitap okumaya davet etti.
Veli Nimet Denli ise bu tür etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi, etkinliğini düzenleyenlere teşekkür etti.
Öğretmen Hümeyra Çelik de öğrencileri okumaya teşvik etmenin çok önemli olduğunu, bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturulduğunu kaydetti.
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