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Silopili öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 17:04 | Son Güncelleme

Yılmaz BEZGİN- ŞIRNAK-DHA) ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Ömer Halisdemir Anaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe mektup yazdı.

Yılmaz BEZGİN- ŞIRNAK-DHA) ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Ömer Halisdemir Anaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe mektup yazdı. Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçiğe yediden, yetmişe ülkenin her kesiminden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Silopi Ömer Halisdemir Anaokulu'nun minik öğrencileri de Mehmetçiğe duygularını yazdıkları mektupları gönderdi. Mehmetçiğe yüreklerinden gelen duygularını kaleme aldıkları resim ve mektupları yollayan öğrenciler, toplu halde seslendikleri Mehmetçiğe Sizi çok seviyoruz diye seslendi.

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