Silvan Kaymakamı Çelik Mehmetçik ile bayramlaştı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, Mehmetçik ile bayramlaştı.

Kaymakam Çelik, beraberinde Silvan Alay Komutanı Albay Gönen Süslü ile Kayadere ve Boyunlu mahallelerinde bulunan üs bölgelerinde vatani görevini yapan askerleri ziyaret etti.

Üs bölgesinde bulunan Mehmetçik ile tek tek tokalaşarak, bayramlaşan Çelik, kendisi ile aynı isim ve soyadını taşıdığını öğrendiği askerle yakından ilgilendi

Silvan Polisevi'nde düzenlenen programda merkez ve mahalle muhtarları, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlarla bayramlaşan Çelik, Silvan Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek hasta ve yakınlarının bayramını kutladı.

Çelik daha sonra ilçede uygulama noktalarında görev yapan emniyet teşkilatı mensupları ile bayramlaştı.

