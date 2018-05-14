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Silvan'da 1200 yıllık 'Gulan' bayramına sağanak engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:54 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 1200 yıldır kutlandığına inanılan 'Gulan' (Mayıs) bayramında, bu yıl da çeşitli etkinlikler yapıldı.

Silvan'da 1200 yıllık 'Gulan' bayramına sağanak engeli

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 1200 yıldır kutlandığına inanılan 'Gulan' (Mayıs) bayramında, bu yıl da çeşitli etkinlikler yapıldı. Sabah erken saatlerinde piknik alanlarına akın eden vatandaşlar, öğle başlayan şiddetli yağmur nedeniyle evlerine dönmek zorunda kaldı.
Silvan ilçesinde 1200 yıldır her 14 Mayıs'ta kutlanan 'Gulan' (Mayıs) bayramında bu yıl da çeşitli etkinlikler yapıldı. Aileler, piknik için sabah saatlerinde park ve bahçelere akın etti. Öğle saatlerinde yağan şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aileler piknik alanından ayrılıp evlerine dönerken, çocuklar ise yağmur altında oynamaya devam etti.
İlçe sakinleri, geleneksel bayramın, insanlar arasında hoşgörü, diyalog ve sevginin pekiştiği gün olduğunu söyledi. 'Gulan' bayramının festival haline getirilmesini istediklerini belirten Silvanlılar, bu şekilde ilçedeki turizm potansiyelinin de artacağını ifade etti.

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Silvan'da 1200 yıllık 'Gulan' bayramına sağanak engeliSilvan'da 1200 yıllık 'Gulan' bayramına sağanak engeliSilvan'da 1200 yıllık 'Gulan' bayramına sağanak engeliSilvan'da 1200 yıllık 'Gulan' bayramına sağanak engeli

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