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Silvan'da iki bin kişilik kardeşlik iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 22:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Gebze Belediyesinin de katkılarıyla 2 bin kişilik kardeşlik iftarı verildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 2 bin kişilik kardeşlik iftar sofrası kuruldu.

Silvan Belediyesi tarafından Gebze Belediyesinin de katkılarıyla İlçe merkezinde, Selahaddini Eyyubi Camisi önünde iftar programı düzenlendi.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, burada yaptığı konuşmada, "Gebze Belediyesi ve Silvan Belediyesi olarak kurduğumuz bu kardeşlik soframıza geldiniz, katıldınız. Bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Silvan'ın değişmesi, dönüşmesi ve güzelleşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Çelik, "Zaman zaman sizlerle bir araya geliyoruz ve bir araya gelmeye de devam edeceğiz. Bugün bu güzel programda bizlerle bir arada bulunan Gebze Belediyemize, bu gönül sofrasını, Halil İbrahim sofrasını bizlere açan, kıymetli Silvanlılarla buluşturan, paylaşan belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bu dostluk ve kardeşlik sofrasıdır, ihtiyaç sofrası değildir. Bu mübarek ramazanda, rahmet ayı, mağfiret ayı olan ve sonunda cehennem azabından kurtulduğumuz bir ay olan bu mübarek ramazanda, böyle güzel bir sofrada, Silvanlı hemşerilerimizle, ailelerimizle birlikte iftar açmak, bize büyük bir keyif veriyor."

İftar programına kurum ve kuruluşların idarecileri, belediye çalışanları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze iftar Silvan

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