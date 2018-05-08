Silvan'da Roman havasıyla sergi açılışı

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün yıl sonu sergisi Roman havası eşliğinde açıldı.
Silvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru hazırladıkları ürünlerinin sergilendiği serginin açılışı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi'nin bahçesindeki sergiye, Kaymakam Adem Çelik, eşi Ayşe Çelik ile birlikte katıldı. Sergide, öğrencilerden oluşan Roman dans grubu ilgi gördü. Etkinlik kapsamında, minik mankenlerin sunduğu defile, davetlilerden alkış aldı.
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