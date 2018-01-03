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Silva'nın geç dönüşünün sebebi erken doğan oğlu

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 23:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Manchester City'nin İspanyol futbolcusu Silva: - "(Takıma geç dönmesi hakkında) Oğlum Mateo'nun erken doğduğunu paylaşmak istiyorum. Doktorların da yardımıyla her gün yaşam mücadelesini sürdürüyor"

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin İspanyol futbolcusu David Silva, oğlu erken doğduğu için takıma geç katıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, zor zamanlar geçirdiği son haftalarda kendisine destek verenlere minnettar olduğunu belirten Silva, "Özellikle takım arkadaşlarıma, teknik direktörüme ve kulüpteki herkese durumumu anlayışla karşıladıkları için teşekkür ederim. Oğlum Mateo'nun erken doğduğunu paylaşmak istiyorum. Doktorların da yardımıyla her gün yaşam mücadelesini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Eşi Yessica Suarez Gonzalez'in doğumu için Noel zamanı İspanya'ya dönen 31 yaşındaki Silva, Newcastle United ve Crystal Palace maçlarını kaçırdıktan sonra Watford'a karşı 3-1 kazanılan mücadelede forma giymişti.

(AA)

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