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Silvio Berlusconi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldı! Yeni görüntüsüyle olay yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan İtalya siyasetinin en renkli simalarından biri olan Silvio Berlusconi yeni görüntüsüyle dikkat çekti. Berlusconi, yaptırdığı botoks, kalıcı bronzluğu, boyadığı saçları ve dişleriyle olay yarattı. Çekilen fotoğraflarda Erdoğan ve iki isim arasındaki danışmanın yüzündeki ifadeler hızla değişirken, Berlusconi'nin ifadesinin hep aynı kaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Silvio Berlusconi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldı! Yeni görüntüsüyle olay yarattı

Ankara’da törenin katılımcıları arasında İtalya’nın eski başbakanı ve İtalya siyasetinin en renkli simalarından Silvio Berlusconi de vardı… Ülkenin en büyük medya patronlarından biri olan ve 2017 yılına kadar A.C. Milan takımının sahibi olarak İtalya’nın en tanınan isimlerinden biri olan Berlusconi, kariyeri boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakın ilişki içinde olmuştu. 2011 yılında İtalya’nın yaşadığı ciddi ekonomik kriz ile birlikte görevinden olan Berlusconi, yaşına rağmen özellikle genç kadınlarla ilişki ve skandallarıyla gündeme gelmiş ve hakkında çok sayıda şikayet olmuştu.

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Öyle ki Berlusconi’nin bir dönem villasında “bunga bunga” adı altında alem yaptığı iddiaları gündeme gelmiş ve Berlusconi sık sık uluslararası basında gündem olmuştu. Geçmişte genç kadınları öven Berlusconi, geçen yıl siyasete geri döndüğünü açıklayarak herkesi şaşkına çevirmişti. Zira 81 yaşındaki Berlusconi yaşına rağmen oldukça dinç görünüyordu. Bunun sebebi ise önce İtalyan basınında ve daha sonra dünya kamuoyunda gündeme geldi ve tartışma yarattı.

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Sözcü'nün haberine göre, 81 yaşındaki Berlusconi’nin dişlerini yaptırdığı, yüzünü gerdirerek botoks yaptırdığı ve saçlarını düzenli olarak boyadığı ortaya çıkmıştı. Öyle ki Jim Carrey’nin rol aldığı Maske filminde canlandırdığı karaktere benzetilen Berlusconi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oldukça samimi görüntülendi.

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İki isim Ankara’daki törende sohbet ederken çekilen fotoğraflar Berlusconi’nin aslında vücuduna ne kadar estetik yaptırdığını gözler önüne serdi. Operasyon sonrasında yüzündeki ifade adeta ortaya kalkan ve sadece gülerken görülen Berlusconi adeta bir balmumu heykel gibiydi.

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Etkinlikte sadece birkaç saniye arayla çekilen fotoğraflarda Erdoğan ve iki isim arasındaki danışmanın yüzündeki ifadeler hızla değişirken, Berlusconi’nin ifadesi ise hep aynı kaldı. Çekilen fotoğraflarda Berlusconi’nin botoks yaptırdığı, saçlarını boyadığı, cildini gerdirdiği ve dişlerini yaptırdığı net bir biçimde görülüyor.

Berlusconi, 2003 yılında Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın İstanbul’da kıyılan nikahında şahitlik yapmıştı.


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