Simatic 60. yılında hayatın her alanında

İSTANBUL (AA) - Siemens tarafından ilk uygulamaya alındığı günden bu yana otomotivden ulaşıma, gıda ve içecek üretiminden her çeşit makine otomasyonuna kadar endüstrinin her alanında kullanılan Simatic sistemi, endüstriyel otomasyonun odağında yer alıyor. 60 yılda sadece ekonomiye değil sürdürülebilirliğe de katkı sunan Simatic, endüstriyel otomasyon sistemi sayesinde üretimin ve yaşamın hemen her alanında güven, konfor ve tasarruf sağlanıyor.

Siemens açıklamasına göre, şirket otomasyon alanında başarısını 1958 yılında uygulamaya geçirdiği Simatic ile sağlıyor. Yalnız enerji teknolojisinin ve endüstrinin değil dünyanın çehresini değiştiren Simatic sayma, ölçme, kapalı çevrim kontrol ve konum kontrolü gibi entegre teknolojilerle çok farklı otomasyon uygulamalarında kullanılabilen bir kontrol sistemi olarak öne çıkıyor.

Tüm süreçleri akıllıca ve bağımsız olarak optimize edebilen otonom bir sistem olan Simatic 60. yılını kutlarken, otomasyon teknolojilerinde güvenirliği, yenilikleri ve uygulama alanları açısından standart belirleyen köklü bir isim haline geldi.