Simav Belediyesi’nden her mahalleye bir düğün salonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından projelendirilen düğün salonlarından Değirmenciler ve Çavdır mahallesi düğün salonları için yapımına başlandığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Değirmenciler ve Çavdır mahallelerinde yapımı başlatılan düğün salonu inşaatlarını yerinde inceleyerek, Değirmenciler mahallesi Muhtarı İsmail Çetiner, Çavdır mahallesi Muhtarı Baki Benli, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü personeli ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Özkan, “İlçemizde ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimize düğün salonu veya çok amaçlı salon projelerini hazırlıyoruz. Yaptığımız planlama doğrultusunda, muhtarlarımızın tekliflerini değerlendiriyoruz. İlçe merkezinde yapımına kısa bir süre önce başladığımız Kültür Evi inşaatını 29 Ekim 2018 tarihine yetiştireceğiz. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla ilçede yaşam kalitesini artırmak için, hizmeti yerinde ve en kısa bir sürede halkın kullanımına sunmayı amaçlıyoruz” dedi. (MEİ-EFE)