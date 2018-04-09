Simav’da ’Akıllı sera’ dönemi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, Kütahyalı bir yatırımcı tarafından kurulan serada, son teknolojik sistemlerin kullanıldığı bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ile Çitgöl Belediye Başkanı Yüksel Ünal, yeni kurulan akıllı serada incelemelerde bulundu.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav’daki seraların toplam domates üretimine eş değerde üretim kapasitesi olduğu bildirilen seranın diğer yatırımcılara örnek olması gerektiğini belirtti. Kaymakam Halim, “Jeotermal kaynaklarını kullanabilen Çitgöl Beldesi’ndeki bu yatırıma Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destek verdi. Teknik imkanların doğru kullanılması ve cesur bir girişim yapan yatırımcıya, devlet de destek oluyor. İş-Kur destekli bu yatırımı gerçekleştirenleri kutluyorum” dedi. (MEİ-EFE)
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