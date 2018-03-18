Simav’da Çanakkale savaşı şehitlerini anma töreni

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ‘18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yılı töreni yapıldı. Törene, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Garnizon Komutanı jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Askerlik Şubesi Başkanı Piyade Yüzbaşı İbrahim Erşil, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, Siyasi Partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Atatürk anıtına çelenklerin sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erdi.

Mart ayı etkinlikleri çerçevesinde, Simav Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programı 16 Mart Cuma günü Hükümet binası salonunda gerçekleştirilerek, Çanakkale resimleri sergisi halka açık olarak sunuldu. 18 Mart Pazar gecesi Simav Belediyesi ve Simav İlçe Müftülüğü işbirliği ile hazırlanan “Şehitleri Unutma, Değerine Sah-p Çık” adlı konferansın sunumu yapılacağı bildirildi. (MEİ-EFE)