Simav’da ’Yetim Dayanışma Günü’ etkinlikleri

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilciliği tarafından düzenlenen 2’inci yetim dayanışma gününde, yetimler ve aileleri gönüllerince eğlendi. Eynal Kaplıcaları’nda gerçekleştirilen etkinliklere, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kütahya İl Temsilcisi Mustafa Yenipazar, İnsani yardım Vakfı (İHH) Simav İlçe Temsilcisi Mehmet Ersoy, İHH gönüllüleri, yetimler ve aileleri katıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Bir toplumdaki mutluluk ve mutsuzluğun tüm kesimlere zincirleme olarak sirayet edeceğini ifade etti. Kaymakam Halim, “ Buradaki amacımız, toplumsal dayanışmayı, sosyal yardımlaşmayı yaygınlaştırmak ve tüm toplumu kapsayıcı hale getirmektir. Devletimiz bu konuda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bu Bakanlığın altındaki birimlerle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla bu görevi ifa ediyor. Ancak bu alan sadece kamu kurumlarıyla doldurulabilecek bir alan değil. Derneklere, vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına, hatta her bireye çok büyük bir görev düşüyor. Bu tabloyu görünce şunu söyleyebilirim ; İnsani Yardım Vakfı’nın bu alanda önemli bir görevi ifa ettiğini, büyük bir boşluğu doldurduğunu memnuniyetle gördük, dolayısıyla İnsani yardım Vakfı’nın Kütahya İl ve Simav İlçe Temsilciliklerini yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğe katılan tüm yetim çocuklara 100’er liralık alış veriş çeklerinin dağıtımı ve yemek ikramının ardından, Eynal Kaplıcaları futbol sahasında uçurtma şenliği ve yarışmalı oyunlarla ödül trenleri yapıldı.

İnsani Yardım Vakfı (İHH)Kütahya İl Temsilcisi Mustafa Yenipazar “ Bugün Simav’da İHH Dünya Yetim Günleri kapsamında, 2’inci programımızı gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız, bir farkındalık yaratmak, tüm kardeşlerimizi yetim konusu üzerinde daha hassasiyetle durmaya yöneltmek. Bu anlamda Simav’daki kardeşlerimiz birlik oluyorlar. Simav Belediyesi’nin de destekleriyle bu sene 2‘inci programı gerçekleştiriyorlar. Biz hem tüm Türkiye’de, bütün illerde ve ulaşabildiğimiz tüm ilçelerde, hem de Dünya’nın 60’a yakın ülkesinde bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Simav İnsani Yardım Vakfı (İHH) Simav Temsilcisi Mehmet Ersoy, “ İnsani Yardım Vakfı Simav Temsilciliği olarak, her yıl düzenlemekte olduğumuz Yetim Dayanışma Günü’nü 23 Nisan Çocuk Bayramı’ndan önce gerçekleştirmeye çalıştık. Çocuklarımız bu alanda çok güzel eğlendiler, yemekler yediler, oyunlar oynadılar. Bizim amacımız, yetim çocuklarımızın yüzü gülsün ki Dünya gülsün” diye konuştu.

Simav İnsani Yardım Vakfı (İHH) Temsilciliği aracılığıyla, 105 yetim sponsoru’nun, 105 yetim çocuğa, ayda 100’er lira yardım yaptığı bildirildi. (MEİ-EFE)