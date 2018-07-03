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Şimdi de kayıp bebek alarmı! Tire'de 1,5 yaşındaki Rüya için arama çalışması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 20:12 | Son Güncelleme

Türkiye Leyla ve Eylül şokunu atlatmadan Diyarbakır ve Hatay'da iki çocuğun daha kayıp olduğu haberleriyle sarsılmıştı. Bir kötü haber de İzmir Tire'den geldi. Kaybolan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Şimdi de kayıp bebek alarmı! Tire'de 1,5 yaşındaki Rüya için arama çalışması başlatıldı

İzmir'in Tire ilçesine bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı.

UZUN SÜRE BULAMAYINCA JANDARMAYA HABER VERDİLER

Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.

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Tire'de kayıp bebek alarmıTire'de kayıp bebek alarmı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yaşanılmaz bir ülke olduk. bu ülkede nefes aldığım her ana lanet ediyorum
Yeter be, Bu kaçıncı, Noluyoruz ?
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