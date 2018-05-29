TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye çok büyük, hatta şimdi dünyaya hizmet eden bir Türkiye anlayışı var. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Onlar yıkar biz yaparız. Biz yapıcı olmaya geldik." dedi.

Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, sorunları torunlara havale etmediklerini, sorunları devretmediklerini ve yılların çözülmeyen sorunlarını hep birlikte el ele gönül gönüle çözdüklerini söyledi.

İlk günkü aşklarına yeni aşk ve heyecanlar kattıklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Türkiye çok büyük, hatta şimdi dünyaya hizmet eden bir Türkiye anlayışı var. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Onlar yıkar biz yaparız. Biz yapıcı olmaya geldik. Biri kalkmış hızlı tren projesini iptal edeceğim diyor, öbürü köprü yapmayacağım, Kanal İstanbul'u durduracağım diyor. Bunlar o gezi mantığı ile hareket ediyor. Bir tarafta yapanlar, bu millete hizmet edenler, onlar ise hizmete engel olmaya geliyor. Onlar yıkmaya geliyor, adeta yıkım ekibi olmuşlar. Kimlerle iş birliği içerisindeler, kimlerle beraber hareket ediyorlar, kimlerle beraber yol yürüyorlar, onu görmemiz lazım. Üç koyunu güdemeyenler, kendisine parti emanet edilmeyenler Türkiye'nin emanetini nasıl alabilir, ümmetin emanetini nasıl sırtlayabilir? Bizde sadece Kahta ve Adıyaman'ın sorumluluğu yok. Bizde sadece Türkiye'nin sorumluluğu da yok. Rabbim bize öyle bir sorumluluk yüklemiş ki biz ümmetten de mesulüz. Filistin'den, Arakan'dan da sorumluyuz. Dünyadaki tüm mazlumların yegane umudu Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'dir."

Konuşmaların ardından, seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

