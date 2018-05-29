HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Şimdi dünyaya hizmet eden bir Türkiye anlayışı var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 02:17 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Türkiye çok büyük, hatta şimdi dünyaya hizmet eden bir Türkiye anlayışı var. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Onlar yıkar biz yaparız. Biz yapıcı olmaya geldik"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye çok büyük, hatta şimdi dünyaya hizmet eden bir Türkiye anlayışı var. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Onlar yıkar biz yaparız. Biz yapıcı olmaya geldik." dedi.

Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, sorunları torunlara havale etmediklerini, sorunları devretmediklerini ve yılların çözülmeyen sorunlarını hep birlikte el ele gönül gönüle çözdüklerini söyledi.

İlk günkü aşklarına yeni aşk ve heyecanlar kattıklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Türkiye çok büyük, hatta şimdi dünyaya hizmet eden bir Türkiye anlayışı var. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Onlar yıkar biz yaparız. Biz yapıcı olmaya geldik. Biri kalkmış hızlı tren projesini iptal edeceğim diyor, öbürü köprü yapmayacağım, Kanal İstanbul'u durduracağım diyor. Bunlar o gezi mantığı ile hareket ediyor. Bir tarafta yapanlar, bu millete hizmet edenler, onlar ise hizmete engel olmaya geliyor. Onlar yıkmaya geliyor, adeta yıkım ekibi olmuşlar. Kimlerle iş birliği içerisindeler, kimlerle beraber hareket ediyorlar, kimlerle beraber yol yürüyorlar, onu görmemiz lazım. Üç koyunu güdemeyenler, kendisine parti emanet edilmeyenler Türkiye'nin emanetini nasıl alabilir, ümmetin emanetini nasıl sırtlayabilir? Bizde sadece Kahta ve Adıyaman'ın sorumluluğu yok. Bizde sadece Türkiye'nin sorumluluğu da yok. Rabbim bize öyle bir sorumluluk yüklemiş ki biz ümmetten de mesulüz. Filistin'den, Arakan'dan da sorumluyuz. Dünyadaki tüm mazlumların yegane umudu Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'dir."

Konuşmaların ardından, seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
GÜNCELLEME - Aydın'da ecza deposunda yangınGÜNCELLEME - Aydın'da ecza deposunda yangın
Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu - Ek fotoğrafFethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu - Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Seçim İrtibar Bürosu TBMM Başkanvekili Aydın:

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemde 20'nin altında bakan olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemde 20'nin altında bakan olacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün!

Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün!

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrupa Birliği'nden devrim niteliğinde adım! Plastik ürünlere yasak hazırlığı!

Avrupa Birliği'nden devrim niteliğinde adım! Plastik ürünlere yasak hazırlığı!

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.