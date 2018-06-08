"Şimdi sahada da masada da kazanıyoruz"

İSTANBUL(AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eskiden sahada kazanıyor, masada kaybediyorduk. Şimdi sahada da kazanıyor, masada da kazanıyoruz. Biz terörle mücadeleyi yarım bırakmayacağımız kadar uyuşturucuyla da mücadeleyi yarım bırakmayacağız. Çok büyük mesafeler aldık." dedi.
Bayrampaşa'daki Karadenizliler Derneği'nde seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla sahurda bir araya gelen Soylu, çok önemli bir sürecin arefesinde olduklarını ve dananın kuyruğunun kopacağını söyledi.
Soylu, "Bugün konuşanlara bir şey sormak lazım. Bu ülkede vergi gelirlerinin yüzde 85'i faize gidiyordu. Bugün size ifade etmeliyim ki vergi gelirlerinin yüzde 85'i yatırıma doğru gidiyor. Böyle bir tablo var. İş tam tersine döndü. Yani yatırımın daha da arttığı bir nokta var." diye konuştu.
-''İlk beş ayda 9 bin 500 uyuşturucu satıcısı kodese girdi''
Bütün terör örgütleriyle, hiçbir ülkenin mücadele edemeyeceği bir mücadele verdiklerini aktaran Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Dün 5 tane teröristi etkisiz hale getirdiler Ağrı'da bizimkiler. Sabah iki tane Siirt'te, öğleden sonra iki tane Diyarbakır'da etkisiz hale getirdiler. Geçmişte yapanın yanına kar kalıyordu, şimdi kim ne yaparsa yapsın, ne zaman yaparsa yapsın yapanın yanına kar kalmıyor. Eskiden sahada kazanıyor, masada kaybediyorduk. Şimdi sahada da kazanıyor, masada da kazanıyoruz.
Biz terörle mücadeleyi yarım bırakmayacağımız kadar uyuşturucuyla da mücadeleyi yarım bırakmayacağız. Çok büyük mesafeler aldık. Yılbaşından bugüne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcısı kodese girdi."
Turizmde de Türkiye'nin her tarafında otel odalarının dolu olduğunu ifade eden Soylu, "Oysa biz 2016'da 15 Temmuz'da bir darbe yaşadık. Kılıçdaroğlu'na söylesen bu ülkeye kimsenin girmemesi lazım. Diyor ki, 'Türkiye güvensiz bir ülkedir. Yatırım yapılacak ve turist gelinebilecek bir ülke değildir.' Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. 26 milyon turist bize 2016'da geldi. 33 milyon turist bize 2017'de geldi. Allah nasip ederse şimdi 40 milyon turist gelecek. Türkiye büyüyor, büyümeye devam ediyor." şeklinde konuştu.
Daha sonra Bayrampaşa Giresunlular Derneği sahur programına katılan Soylu, Türkiye'nin çaresiz bir ülke durumuna düşürülmek istendiğini söyledi.
-''İki darbe arasına sıkışmış bir hayattan sıkıldım''
Bu ülkenin bir insanı olarak artık iki darbe arasına sıkışmış bir hayattan sıkıldığını belirten Soylu, şunları kaydetti:
"Bu yönetilemez bir şeydir. 1960 darbesiyle 1971 muhtırası arasına sıkışmış bir Türkiye vardı. 1971 muhtırası ile 1980 darbesi arasına sıkışmış bir Türkiye vardı. 1980 darbesiyle 28 Şubat arasına sıkışmış bir Türkiye vardı. 28 Şubat ile 27 Nisan e-bildirisi arasına sıkışmış bir Türkiye vardı. 27 Nisan ile 15 Temmuz arasına sıkışmış bir Türkiye vardı. Biz bu Türkiye'yi istediğimiz noktaya götürmekte zorlanırız. 20. yüzyılın başına bir bakın. Güzel Cumhuriyetimizi kurduk ardından karşı karşıya kaldığımız olayları hep beraber bir değerlendirelim. Şeyh Said meselesi, Dersim meselesi, İskilipli Atıf ve Takrir-i Sükün… Bir de 21. yüzyılın başında karşı karşıya kaldığımız olaylara bir bakın. Birbirleriyle benzeşiyorlardır."
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