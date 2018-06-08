"Şimdi sahada da masada da kazanıyoruz"

İSTANBUL(AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eskiden sahada kazanıyor, masada kaybediyorduk. Şimdi sahada da kazanıyor, masada da kazanıyoruz. Biz terörle mücadeleyi yarım bırakmayacağımız kadar uyuşturucuyla da mücadeleyi yarım bırakmayacağız. Çok büyük mesafeler aldık." dedi.

Bayrampaşa'daki Karadenizliler Derneği'nde seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla sahurda bir araya gelen Soylu, çok önemli bir sürecin arefesinde olduklarını ve dananın kuyruğunun kopacağını söyledi.

Soylu, "Bugün konuşanlara bir şey sormak lazım. Bu ülkede vergi gelirlerinin yüzde 85'i faize gidiyordu. Bugün size ifade etmeliyim ki vergi gelirlerinin yüzde 85'i yatırıma doğru gidiyor. Böyle bir tablo var. İş tam tersine döndü. Yani yatırımın daha da arttığı bir nokta var." diye konuştu.

-''İlk beş ayda 9 bin 500 uyuşturucu satıcısı kodese girdi''

Bütün terör örgütleriyle, hiçbir ülkenin mücadele edemeyeceği bir mücadele verdiklerini aktaran Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dün 5 tane teröristi etkisiz hale getirdiler Ağrı'da bizimkiler. Sabah iki tane Siirt'te, öğleden sonra iki tane Diyarbakır'da etkisiz hale getirdiler. Geçmişte yapanın yanına kar kalıyordu, şimdi kim ne yaparsa yapsın, ne zaman yaparsa yapsın yapanın yanına kar kalmıyor. Eskiden sahada kazanıyor, masada kaybediyorduk. Şimdi sahada da kazanıyor, masada da kazanıyoruz.

Biz terörle mücadeleyi yarım bırakmayacağımız kadar uyuşturucuyla da mücadeleyi yarım bırakmayacağız. Çok büyük mesafeler aldık. Yılbaşından bugüne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcısı kodese girdi."