"Şimdi sıra Kandil'e geldi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sınırımızın içini ve sınırımızın ötesini teröristlerden temizlemeye devam ediyoruz. Bir taraftan sahada, bir taraftan masada... Şimdi sıra geldi Münbiç'e, şimdi sıra geldi Kandil'e." dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, seyahat acenteleri, rehberler ve sağlık turizmcilerinin katılımıyla Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hestourex 24. Danışma Kurulu Üyeleri Geniş Katılımlı İstişare" toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bundan iki sene önce turizm sektöründe karamsar bir hava olduğunu, hain darbe girişimi ve terör saldırılarının yaşandığını dile getirerek, kısa süre içinde karamsar havayı uzaklaştırdıklarını belirtti. Turizmin rekor kırmaya başladığını, ekonominin rekor düzeyde büyümeye devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "O acı günleri bize yaşatan FETÖ'den, teröristlerden hesap soruyoruz. Sınırımızın içini ve sınırımızın ötesini teröristlerden temizlemeye devam ediyoruz. Bir taraftan sahada, bir taraftan masada... Şimdi sıra geldi Münbiç'e, şimdi sıra geldi Kandil'e. Eğer biz bu mücadeleyi vermezsek, terör saldırılarıyla anılan bir ülke oluruz. O güven bunalımını tekrar yaşarız. O yüzden biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Devletimizin, milletimizin geleceği için de vermek zorundayız."

\ - "Hedeflerimize vaktinden daha önce ulaştık" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının İstanbul'da 29 Ekim'de açılacak dünyanın en büyük havaalanına bu akşam indiğini ifade eden Çavuşoğlu, bunun tarihi bir olay olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, dünyadaki 10 mega projeden 6'sını Türkiye'nin tek başına gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Ortaya hedef koyarsanız, o hedeflere ulaşırsınız. İnanırsanız, inandığınız noktaya, tüm toplumla beraber el ele verirseniz hedefe ulaşırsınız. Tıpkı, bizde olduğu gibi. İktidara geldiğimizde turizm için de hedefler koyduk. Bu hedefler doğrultusunda çalıştık. Nasıl her alanda Türkiye'yi kalkındırdıysak, inşa ettiysek, turizmin gelişmesi için de altyapı, üst yapıda çok büyük yatırımlar yaptık." dedi. Yeni dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığının daha aktif olarak çalışacağını, tüm kurumların dinamik hale geleceğini vurgulayan Çavuşoğlu, hızlı kararlar alıp hızlı uygulamak gerektiğini çünkü artık Türkiye'nin dünya ile yarıştığını söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye için büyük hedefleri ve hayalleri olduğunu vurgulayarak, "16 yıldır hedef koyduk, hedeflerimize vaktinden daha önce ulaştık. Miktar koyduk, o hedeflerinde üstünde gerçekleştirdik." dedi.

\ - "Türkiye'yi ayağa kaldırdık" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha sonra, Kepez ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nin önünde düzenlenen geniş katılımlı toplantıya katıldı. Çavuşoğlu, AK Parti iktidarı döneminde ilaç fiyatlarının ucuzladığını, hastanelerde ücretsiz tedavi olunmaya başlandığını, hiç kimsenin parası olmadığı için hastanelerde rehin tutulmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Tüm zorluklara rağmen, 16 senede Türkiye'yi ayağa kaldırdık. 16 senedir Türkiye'yi büyüttük. Ekonomisini 3 kat büyüttük. İhracatı 4 kat artırdık. Kişi başına düşen milli geliri 11 bin dolar yaptık. Tüm zorluklara, engellemelere, teröre, darbeye rağmen... Ama hepsiyle de birlik, beraberlik içerisinde mücadele ettik. Şimdi yine engeller çıkarmaya çalışıyorlar. Yok ekonomik saldırı yok döviz kurunda dalgalanmalar... Bunların arkasındaki oyunları görüyorsunuz değil mi? Peki bunlar bize işler mi? Karşı karşıya kaldığımız engelleri aştığımız gibi 7 düvele karşı mücadelemizi verdik, veriyoruz hamdolsun. Artık terörist içerdeymiş dışardaymış fark etmez. Nerede bataklık varsa kurutuyoruz. Çukurlarda kuruttuk mu? Dağlarda inlerine gömdük mü? Cerablus'ta Afrin'de El-Bab'ta tepelerine bindik mi? Şimdi de Kandil'e yürüyor muyuz? Hedef Kandil. Hedef neresi olursa olsun, Mahmur mu, Sincar mı fark etmez. Nerede terörist varsa gidip orada hesabını göreceğiz. Artık karavana yok. Artık insansız hava araçlarımız tespitini yapıyor, Türkiye'yi yönelik toplantılar yaparken jetlerimiz gidiyor, insansız hava araçlarımız gidiyor ve bum. Toplantıda hain planlar yaparken işini görüyoruz. Artık sonuç alıcı operasyonlar yapıyoruz."