Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed'in ilerleyen dönemlerde görevini devretmesinin beklendiği ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Enver İbrahim, şimdilik arka planda olmak istediğini söyledi.
Bernama ajansının habere göre, 2015'te Necip Rezak'ın başbakanlık döneminde fiili livatayla suçlanarak cezaevine giren ve geçen ay yapılan genel seçimden birinci çıkan Mahathir Muhammed'in girişimiyle serbest kalan Enver, basın toplantısında siyasi planları hakkında konuştu.
Özgürlüğünün tadını çıkarmak istediğini belirten Enver, "Artık özgürüm. Ama yapacak birçok işim var. Ülkemde ve yurt dışında konferanslara katılacağım. Şu an siyasetle fazla meşgul olmak istemiyorum. Şimdilik arka planda olmak istiyorum." dedi.
Başbakan Mahathir, başbakanlık görevinde 1-2 yıl kadar kalıp, gerekli sürecin tamamlanmasıyla görevi Enver'e bırakacağını söylemişti.
- Enver, kraliyet affıyla serbest kalmıştı
Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, Necip Rezak'ın başbakanlığı döneminde fiili livatayla suçlanmış ve 2015’te 5 yıl hapse mahkum edilmişti.
Ülkede, 9 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, başbakan olunca İbrahim'in serbest bırakılması için inisiyatif almıştı. İbrahim, 16 Mayıs’ta kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.
Kandil operasyonunda 8 kilometre kaldı! Bölgeden art arda son dakika haberler geliyor
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Askere saldırı hazırlığındayken öldürüldüler!
Seks gurusunun en yakınındaki kişi skandalları bir bir anlattı...
Mürekkep balığından hamile kaldı!
Defineci terörü! Tarihi manastırı delik deşik ettiler
Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu
Yunanistan'dan darbeci askerlere ilişkin son dakika açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum