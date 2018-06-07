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"Şimdilik arka planda olmak istiyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

Malezyalı siyasetçi Enver İbrahim: - "Şu an siyasetle fazla meşgul olmak istemiyorum. Şimdilik arka planda olmak istiyorum"

Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed'in ilerleyen dönemlerde görevini devretmesinin beklendiği ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Enver İbrahim, şimdilik arka planda olmak istediğini söyledi.

Bernama ajansının habere göre, 2015'te Necip Rezak'ın başbakanlık döneminde fiili livatayla suçlanarak cezaevine giren ve geçen ay yapılan genel seçimden birinci çıkan Mahathir Muhammed'in girişimiyle serbest kalan Enver, basın toplantısında siyasi planları hakkında konuştu.

Özgürlüğünün tadını çıkarmak istediğini belirten Enver, "Artık özgürüm. Ama yapacak birçok işim var. Ülkemde ve yurt dışında konferanslara katılacağım. Şu an siyasetle fazla meşgul olmak istemiyorum. Şimdilik arka planda olmak istiyorum." dedi.

Başbakan Mahathir, başbakanlık görevinde 1-2 yıl kadar kalıp, gerekli sürecin tamamlanmasıyla görevi Enver'e bırakacağını söylemişti.

- Enver, kraliyet affıyla serbest kalmıştı

Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, Necip Rezak'ın başbakanlığı döneminde fiili livatayla suçlanmış ve 2015’te 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ülkede, 9 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, başbakan olunca İbrahim'in serbest bırakılması için inisiyatif almıştı. İbrahim, 16 Mayıs’ta kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya Enver İbrahim Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed

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