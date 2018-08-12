HABER

"Simitçi Erkan" Suriyeli yetimleri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yaklaşık 16 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, hayırseverlerden topladığı 2 bin kişilik kıyafeti Hatay'daki Suriyeli yetim çocuklara ulaştırdı - Ayhan: - "Beni bu hayırlı işlere iten sebep Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumlara ve yetimlere sahip çıkmasıydı. Ben de Cumhurbaşkanımızın yolunda yürümeye karar verdim ve ölene kadar da bu dava üzerinde yürümeye ant içtim"

Kocaeli'de yaklaşık 16 yıldır simit satarak geçimin sağlayan Erkan Ayhan, Suriyeli yetim çocukların yüzünü güldürmek için hayırseverlerden topladığı bayramlık kıyafetleri, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlar için Kocaeli'de düzenlediği örnek çalışmalarla tanınan 42 yaşındaki "Simitçi Erkan", yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Suriyeli yetim çocukları da unutmadı.

Çocuklar için hayırseverlerden bayramlık kıyafet toplayan Ayhan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı ekipler aracılığıyla çocuklarla bir araya gelip bayramlıklarını hediye etti.

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüyalarında gördüğü Suriyeli yetim kardeşleriyle birlikte olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Kurban Bayramı'nda savaş mağduru çocukları giydirmek için sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattığını hatırlatan Ayhan, 15 gün içerisinde 2 bin kişilik kıyafet toplayıp, sınırda bulunan kamplara geldiğini aktardı.

Yetim çocuklara sahip çıkılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bu kardeşlerimizin ellerinden tutalım dedim ve bugün tuttum. Onların mutluluklarını kendi gözümle gördüm. Onların öpücükleri ve duaları bize yeter. Beni bu hayırlı işlere iten sebep Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumlara ve yetimlere sahip çıkmasıydı. Ben de Cumhurbaşkanımızın yolunda yürümeye karar verdim ve ölene kadar da bu dava üzerinde yürümeye ant içtim." ifadesini kullandı.

Ayhan, iki ayda bir sınır hattındaki yetim çocukların yanına geleceğini belirterek, "Yetim çocuklarla bir araya geldiğim anda heyecandan titremeye başladım. Onları mutlu etmek başka bir duygu. Bize sadece bunların mutluluğu yeter." dedi.

Hatay İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Yetim de Erkan Ayhan'ın tek başına önemli bir yardım kampanyasını gerçekleştirdiğini vurgulayarak, yapılan yardımın bayram öncesi çocukları sevindirme adına çok değerli olduğunu bildirdi.

PARTNERTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttıTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttı
Kamufle hırsızlar güvenlik kamerasındaKamufle hırsızlar güvenlik kamerasında
Van'da dev operasyon! Giriş-çıkışlar tutulduVan'da dev operasyon! Giriş-çıkışlar tutuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erkan Ayhan hatay Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'da metronun yürüyen merdiveninde sıkışan kişi dava açtı

İstanbul'da metronun yürüyen merdiveninde sıkışan kişi dava açtı

Van'da dev operasyon! Giriş-çıkışlar tutuldu

Van'da dev operasyon! Giriş-çıkışlar tutuldu

Twitter hesabı kapatılmıştı... Ömer Turan'dan ilk açıklama: AK Partililer rahat edebilir

Twitter hesabı kapatılmıştı... Ömer Turan'dan ilk açıklama: AK Partililer rahat edebilir

Ordu'da heyelan alarmı! Evler tek tek boşaltıldı

Ordu'da heyelan alarmı! Evler tek tek boşaltıldı

Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı

Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.