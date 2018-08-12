"Simitçi Erkan" Suriyeli yetimleri sevindirdi

Yetim çocuklara sahip çıkılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bu kardeşlerimizin ellerinden tutalım dedim ve bugün tuttum. Onların mutluluklarını kendi gözümle gördüm. Onların öpücükleri ve duaları bize yeter. Beni bu hayırlı işlere iten sebep Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumlara ve yetimlere sahip çıkmasıydı. Ben de Cumhurbaşkanımızın yolunda yürümeye karar verdim ve ölene kadar da bu dava üzerinde yürümeye ant içtim." ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı'nda savaş mağduru çocukları giydirmek için sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattığını hatırlatan Ayhan, 15 gün içerisinde 2 bin kişilik kıyafet toplayıp, sınırda bulunan kamplara geldiğini aktardı.

Çocuklar için hayırseverlerden bayramlık kıyafet toplayan Ayhan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı ekipler aracılığıyla çocuklarla bir araya gelip bayramlıklarını hediye etti.

Dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlar için Kocaeli'de düzenlediği örnek çalışmalarla tanınan 42 yaşındaki "Simitçi Erkan", yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Suriyeli yetim çocukları da unutmadı.

Ayhan, iki ayda bir sınır hattındaki yetim çocukların yanına geleceğini belirterek, "Yetim çocuklarla bir araya geldiğim anda heyecandan titremeye başladım. Onları mutlu etmek başka bir duygu. Bize sadece bunların mutluluğu yeter." dedi.

Hatay İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Yetim de Erkan Ayhan'ın tek başına önemli bir yardım kampanyasını gerçekleştirdiğini vurgulayarak, yapılan yardımın bayram öncesi çocukları sevindirme adına çok değerli olduğunu bildirdi.

