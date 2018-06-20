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Şimşek ve Gül Gaziantep'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 20:48 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile bir süre görüştü

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Sanayi Odasını ziyaret etti.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Şimşek ve Gül, Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile bir süre görüştü.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin reformlar sayesinde büyük şoklara karşı büyük bir dayanıklılık gösterdiğini, yeni reformların hızlanarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanı Gül de amaçlarının ekonomik anlamda geleceği daha net görülebilecek bir Türkiye'yi oluşturmak olduğunu ifade etti.

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Konukoğlu ise ülke sanayisinin gelişmesi için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, sanayi odasının geçmişten bugüne Gaziantep'in hem kültürel hem de ekonomik açıdan büyümesinde önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Ziyarette, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de yer aldı.

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