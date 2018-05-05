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Şimşek ve Gül nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Adalet Bakanı Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçeci'nin oğlunun nikah şahitliğini yaptı

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci'nin oğlunun nikah şahitliğini yaptı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Salonu'nda düzenlenen törende damat Özkeçeci ve gelin Şeyma Hösükoğlu'nun nikahını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

Nikahta damat Özkeçeci'nin şahitliğini Başbakan Yardımcısı Şimşek, Adalet Bakanı Gül, Vali Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Gaziantep Milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Nejat Koçer ve Şamil Tayyar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ile eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Mehmet Yusuf Uncuoğlu ve Ünal Özkeçeci, gelin Şeyma Hösükoğlu'nun şahitliğini de Ali Hösükoğlu ve Ömer Gözeri yaptı.

Evlilik cüzdanını geline teslim eden Şimşek, Özkeçeci ve Hösükoğlu ailelerinin en güzel günlerine şahitlik ettiklerini belirterek, genç çifte iki cihanda da mutluluklar diledi.

Gelin ve damada tavsiyelerde bulunan Şimşek, "İnşallah bütün günleriniz böyle güzel olur. Ufak tefek bazı anlaşmazlıklar çıktığında da birbirinize anlayış gösterin. Eminim karşılıklı sevgi, saygı her şeyi çözer. Ülkemiz için sizlere hayırlı evlatlar diliyorum. Sizlere hatırlatmamıza gerek yok sanırım, Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyelerini zaten Eyüp Bey size söylemiştir. Hayırlı, mübarek olsun." diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül de Gaziantep'in iki güzide ailesinin evlatlarının mutlu anlarına tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rabbimden duamız, bütün evlilik hayatınız boyunca hep böyle mutlu, sevgi, saygı içinde bir birlikteliğiniz olsun. Sadece bugün şahit olmak yetmez. Ömür boyu mutluluğunuza her gördüğümüzde şahitlik ederiz. Rabbim iki cihan saadeti versin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya da çifte sevginin, saygının, sabrın, sadakatin ve şükrün bol olduğu bir evlilik hayatı diledi.

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