Şimşek ve Gül nikah şahidi oldu

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci'nin oğlunun nikah şahitliğini yaptı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Salonu'nda düzenlenen törende damat Özkeçeci ve gelin Şeyma Hösükoğlu'nun nikahını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

Nikahta damat Özkeçeci'nin şahitliğini Başbakan Yardımcısı Şimşek, Adalet Bakanı Gül, Vali Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Gaziantep Milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Nejat Koçer ve Şamil Tayyar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ile eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Mehmet Yusuf Uncuoğlu ve Ünal Özkeçeci, gelin Şeyma Hösükoğlu'nun şahitliğini de Ali Hösükoğlu ve Ömer Gözeri yaptı.

Evlilik cüzdanını geline teslim eden Şimşek, Özkeçeci ve Hösükoğlu ailelerinin en güzel günlerine şahitlik ettiklerini belirterek, genç çifte iki cihanda da mutluluklar diledi.

Gelin ve damada tavsiyelerde bulunan Şimşek, "İnşallah bütün günleriniz böyle güzel olur. Ufak tefek bazı anlaşmazlıklar çıktığında da birbirinize anlayış gösterin. Eminim karşılıklı sevgi, saygı her şeyi çözer. Ülkemiz için sizlere hayırlı evlatlar diliyorum. Sizlere hatırlatmamıza gerek yok sanırım, Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyelerini zaten Eyüp Bey size söylemiştir. Hayırlı, mübarek olsun." diye konuştu.