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Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 00:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da birçok ilçede yağmurla birlikte çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da birçok ilçede yağmurla birlikte çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.
Bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte çakan şimşek, düşen yıldırımlar Avrupa yakasında ve Avcılar'da geceyi gündüze çevirdi. Bazı bölgelerde arka arkaya yıldırımlar düşerken, sağanak yağış ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.
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Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

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