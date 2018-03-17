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Simurglu öğrenciler çınarların gölgesinde yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

Simurg Eğitim Programı’na katılan öğrenciler, tecrübelerinden faydalanmak için Eyüpsultan’ın çınarlarıyla bir araya geliyor.Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı, Başkan Remzi Aydın’ın ödüllü projesi olan kendine has eğitim modeliyle diğer eğitim modellerinden farklı olan Simurg Eğitim Programı, çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.Silahtarağa Simurg Bilgi Evi çocukları her fırsatta Silahtarağa Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaş üstü çınarlarla bir araya geliyor.

Simurg Eğitim Programı’na katılan öğrenciler, tecrübelerinden faydalanmak için Eyüpsultan’ın çınarlarıyla bir araya geliyor.
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı, Başkan Remzi Aydın’ın ödüllü projesi olan kendine has eğitim modeliyle diğer eğitim modellerinden farklı olan Simurg Eğitim Programı, çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.
Silahtarağa Simurg Bilgi Evi çocukları her fırsatta Silahtarağa Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaş üstü çınarlarla bir araya geliyor. Bilgi evi öğrencileri proje kapsamında çınarların tecrübelerinden faydalanmak, nesiller arasında gönül köprüsü kurmak, çınarların unutulmadıklarını hissettirmek ve yaşam sevinçlerini arttırmak için her ay bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Her ay farklı bir yeri ziyaret eden öğrencilerin Mart ayı için düzenlemiş olduğu ziyareti Niyazi Öztürk dedenin evinde gerçekleşti.
1934 doğumlu olan Niyazi Öztürk ile gerçekleştirilen ziyarette, İstanbul’un ve Eyüpsultan ilçesinin geçmişten günümüze kadar olan değişimi hakkında öğrenciler birinci ağızdan bilgi sahibi oldu.
Tecrübeleri ile gençleri aydınlatan Öztürk, eğitim hayatında yaşanan zorluklardan bahsederek öğrencilere günümüz eğitim imkanlarının çok daha iyi olduğunu ve bu fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini özellikle vurguladı. Hayatın koşuşturmasından ve okul döneminin yoğunluğundan apayrı bir ortamda hayata dair gerçek hikayelere şahit olan Simurglu öğrenciler, mutlu olduklarını ifade etti.
Simurglu öğrenciler, her türlü imkanı sağlayan ve onları destekleyen Başkan Remzi Aydın’a sevgilerini ve iyi dileklerini iletti.

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