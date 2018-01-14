Sina Yarımadası'nda silahlı saldırı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Sina'ın El-Ariş kentinde kimlikleri henüz belirlenemeyen maskeli üç kişinin saldırısına uğrayan Basim Haraz Atallah (35) isimli Hristiyan hayatını kaybetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve El-Ariş kentlerinin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağının nisan ayına kadar uzatıldığı bildirilmişti.

(AA)