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Sina Yarımadası'ndaki şiddet olayları

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 00:00 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Kuzey Sina vilayetinde "teröristlerin" bir karakola saldırması sonucu birisi subay 6 asker hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinde "teröristlerin" bir karakola saldırması sonucu birisi subay 6 askerin öldüğü bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir Rifai yaptığı açıklamada, teröristlerin Kuzey Sina bölgesinde bir karakola saldırması sonucu birisi subay 6 askerin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Öte yandan Rifai, İkinci Saha Ordusu'na bağlı güçlerin düzenlediği operasyonda 3 teröristi etkisiz hale getirerek, militanlara ait mühimmat ve silahları ele geçirdiklerini belirtti.

Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinin merkezi El-Ariş kentinde bugün orduya ait bir aracın hedef alındığı saldırıda 2'si rütbeli 7 askerin öldüğü, bazı askerlerin yaralandığı bildirilmişti.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bir takım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

(AA)

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