Sina Yarımadası'ndaki sokağa çıkma yasağı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve El-Ariş kentlerinin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağının Nisan ayına kadar uzatıldığı bildirildi.
Mısır hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, bazı bölgelerdeki sokağa çıkma yasağı, yenilenen olağanüstü hal (OHAL)süresinin biteceği Nisan ayına kadar uzatıldı. Sokağa çıkma yasağının 4 saatten başlayıp 11 saate kadar değişebilen aralıklarla uygulanacağı kaydedildi.
Kararın, parlamentonun onayından da geçmesi bekleniyor.
Alınan bu kararla Kuzey Sina'da 2014'ten bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı 14'üncü defa uzatılmış oldu.
Mısır hükümeti, 13 Ekim 2017'de bazı bölgelerdeki sokağa çıkma yasağını OHAL'in uzatma süresinin biteceği 10 Ocak 2018'e kadar uzatma kararı almıştı.
(AA)
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