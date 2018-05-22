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Sinan Tanyıldız, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 19:11 | Son Güncelleme

HÜRRİYET Gazetesi Bölge Müdürü Sinan Tanyıldız, son yolculuğuna uğurlandı.  Bir süredir Adana Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören Hürriyet Gazetesi Çukurova Bölge Müdürü Sinan Tanyıldız, dün akşam satlerinde yaşamını yitirdi.

ADANA, (DHA)- HÜRRİYET Gazetesi Bölge Müdürü Sinan Tanyıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Adana Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören Hürriyet Gazetesi Çukurova Bölge Müdürü Sinan Tanyıldız, dün akşam satlerinde yaşamını yitirdi. Usta gazeteci için ilk tören Hürriyet Gazetesi Adana Tesisleri önünde gerçekleştirildi. Burada çalışanlardan helallik alınmasının ardından Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) önünde tören düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, Doğan Haber Ajansı Bölge Müdürü Bekir Karakoca, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, ailesi, Tanyıldız'ın sevenleri ile bölgedeki gazeteciler katıldı.

ÇOK ÜZGÜNÜZ

Törende söz alan Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Sinan Tanyıldız'ın 35 yıl önce zamanın Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç tarafından Adana'ya gönderildiğini belirtti. Ergin, şöyle konuştu: "Karadenizli olan Sinan Tanyıldız iklimine, yaşam biçimine ve insanlarına yabancı olduğu bu kente kısa sürede alışmasının yanı sıra bu kenti özümseyip herkesten fazla Adanalı oldu. Gelirken tek bilet alan Tanyıldız son yolculuğuna da bu kentte uğurlanıyor. Naifliği, sevecenliği, güleryüzü ve çalışkanlığı ile Adana'da kısa zamanda geniş bir çevreye sahip olan Tanyıldız mesleğin sorumluluklarını titiz bir şekilde yerine getirirken, etrafına yaydığı pozitif enerjiyle de etrafında sevgi dolu bir ortam yarattı. Sinan Tanyıldız Hürriyet ailesinin bir ferdiydi. Mesleğimizin önemli kalemleri arasında kendine yer buldu. Kaybından dolayı çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun."

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, basın camiasının acısını paylaştığını belirterek, ailesine, sevenlerine başsağlığı diledi. Tanyıldız ailesine adına söz alan kızı Melek Gözüyeşil de babasının ardından yapılan konuşmalardan çok duygulandığını belirterek, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ve edilen duaların ardından evinin önüne götürülen ve helallik alınan Sinan Tanyıldız Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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