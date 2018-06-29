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Sınav duası 2018: Sınava girerken okunacak dualar nelerdir? (Nihat Hatipoğlu sınav duası videolu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 08:27 | Son Güncelleme

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir merak ediliyor. Öğrenciler, adaylar sınava girmeden önce, başarı, zihne açıklık ve hatırlamaya yardımcı olması için sınav duası okumak istiyor. Nihat Hatipoğlu'ndan sınavda yardımcı olacak sınav duası videolu olarak haberimizde. Peki sınav duası nedir? Sınava girerken okunacak dualar hangileridir?

Sınav duası 2018: Sınava girerken okunacak dualar nelerdir? (Nihat Hatipoğlu sınav duası videolu)

Sınava girerken okunacak dualar, girilecek sınavlar öncesinde öğrenciler ve adaylar tarafından en fazla aranan konular arasında yer alıyor. Sınavlara girecek adaylar, çalışmalarının yanında sınavlarını başarıyla atlatmak için sınava girerken okunacak duaları öğrenerek, manevi olarak da sınavlara kendilerini hazırlamak istiyor. Sınavda hata yapmamak ya da hatayı en az indirmek, telaş yapmamak, bildiklerini unutmamak veya hatırlayabilmeye yardımcı olması için sınav duası okumak istiyor. Bu yüzden sınav öncesi okunacak dualar hangileri, sınav duası nedir, sınava girerken hangi duaları okumalıyız şeklinde araştırılıyorlar. Peki sınava girerken okunacak dualar nelerdir? Nihat Hatipoğlu tarafından sınav öncesinde okunması tavsiye edilen sınav duaları hangileri nelerdir? Videoları ile haberimizde. İşte sınav duası, sınav öncesi okunması gereken dualar, sınav başarı duası...

SINAVLARDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

Sınav sabahı 70 kere Salat-ı Nariye duası, ''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.

Dediğimiz üzere bu duaları Allah rızası için okumak gereklidir. Kişisel arzulardan uzak, içtenlikli şekilde edilen dualar makbuldur. Bu duaların anlamına gelecek olursak, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”), “Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.” (”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”) ve "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." (”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.") şeklindedir.

NİHAT HATİPOĞLU SINAV DUASI

SINAV DUASI

“Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’il-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’is-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa indeke a’led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa’l gaayâati min cemî’il-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. Inneke alâa külli sey’in kadiyr.” AMİN.

Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, Bütün ihtiyaçlarımızı gidereceğin, Bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, Nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, Hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin. AMİN.

Sınava gireceklerin bu duayı 7 kere okuması, sınavda işini kolaylaştırır. Ayrıca; “Rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî” ayeti kerimeyi sınava girmeden önce 11 defa okumak sınavda sorulan her soruya rahatlıkla yanıt verebilmenizi sağlayacaktır.

NİHAT HATİPOĞLU SINAV DUASI


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Nihat, sen duaları kendin için oku. ahiret imtihanında çok lazım olacak sana. yediğin kul haklarının bedelini n hesabını nasıl vereceksin
yav hocam şimdi bizim milletimiz anlamaz önce çalışacaksın öğreneceksin ki bu duaları okuyup inşaallah şaşırmadan başarı alacaksın ama bizim millet çalışmadan sınava gelir bu mübarek dualarıda yarım yamalak öğrenir sınav sonunda da başarısız oldumu yav ben okuduydum emme diye hayıflanır işte bizim milletim cahil inancı ve inadı bu kadar olur
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