Sınav duası 2018: Sınava girerken okunacak dualar nelerdir? (Nihat Hatipoğlu sınav duası videolu)

Sınava girerken okunacak dualar, girilecek sınavlar öncesinde öğrenciler ve adaylar tarafından en fazla aranan konular arasında yer alıyor. Sınavlara girecek adaylar, çalışmalarının yanında sınavlarını başarıyla atlatmak için sınava girerken okunacak duaları öğrenerek, manevi olarak da sınavlara kendilerini hazırlamak istiyor. Sınavda hata yapmamak ya da hatayı en az indirmek, telaş yapmamak, bildiklerini unutmamak veya hatırlayabilmeye yardımcı olması için sınav duası okumak istiyor. Bu yüzden sınav öncesi okunacak dualar hangileri, sınav duası nedir, sınava girerken hangi duaları okumalıyız şeklinde araştırılıyorlar. Peki sınava girerken okunacak dualar nelerdir? Nihat Hatipoğlu tarafından sınav öncesinde okunması tavsiye edilen sınav duaları hangileri nelerdir? Videoları ile haberimizde. İşte sınav duası, sınav öncesi okunması gereken dualar, sınav başarı duası... SINAVLARDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR Sınav sabahı 70 kere Salat-ı Nariye duası, ''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.

Dediğimiz üzere bu duaları Allah rızası için okumak gereklidir. Kişisel arzulardan uzak, içtenlikli şekilde edilen dualar makbuldur. Bu duaların anlamına gelecek olursak, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”), “Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.” (”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”) ve "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." (”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.") şeklindedir. NİHAT HATİPOĞLU SINAV DUASI SINAV DUASI “Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’il-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’is-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa indeke a’led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa’l gaayâati min cemî’il-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. Inneke alâa külli sey’in kadiyr.” AMİN.