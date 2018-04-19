HABER

"Sınav ertelendi, bu hususta öğrenciler şanslı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:31 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Saraç: - "(YKS'deki tarih değişikliği) Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti" - "Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihinin değiştirilmesine ilişkin "Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti." dedi.

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği Çalıştayı ile Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni"ne katılmak üzere Erzurum'a gelen Saraç, Valiliği ziyaret ederek Vali Seyfettin Azizoğlu ile bir süre görüştü.

YÖK Başkanı Saraç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'da önemli iki üniversite bulunduğunu söyledi.

- "Sınav ertelendi, bu hususta öğrenciler şanslı"

Atatürk Üniversitesinin öğrenci sayısı bakımından ve bölgeye hitap etmesi açısından ülkede üst sıralarda bulunduğunu ifade eden Saraç, "Erzurum eğitim öğretim açısından bir huzur mekanı." diye konuştu.

Saraç, bir gazetecinin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle aynı tarihe denk gelen YKS'nin tarihindeki değişiklik yapıldığını hatırlatması üzerine Saraç, "Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi yapılacağı müjdesini verdiğinin hatırlatılması ve çalışmaların ne aşamada olduğu sorusuna Saraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da bu yönde bir çalışma yapılmasını bir süre önce kendilerine ilettiği yanıtını verdi.

Çalışma için ön hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Saraç, "Bu bir yasama süreciyle nihayet bulacak bir işlem. Ama biz hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.

Ziyarette, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı da hazır bulundu.

Kritik YKS açıklaması: Öğrenciler şanslı!Kritik YKS açıklaması: Öğrenciler şanslı!
Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleriErdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri
Kritik YKS açıklaması: Öğrenciler şanslı!Kritik YKS açıklaması: Öğrenciler şanslı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ertelendi seçim sınav YÖK

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması

Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması

YÖK Başkanı Saraç'tan flaş YKS açıklaması

YÖK Başkanı Saraç'tan flaş YKS açıklaması

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Berat Kandili ne zaman ihya edilecek? Bu mübarek geceyi nasıl değerlendirmek lazım?

Berat Kandili ne zaman ihya edilecek? Bu mübarek geceyi nasıl değerlendirmek lazım?

Kadın hakim hayatının şokunu yaşadı

Kadın hakim hayatının şokunu yaşadı

Şehit Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!

Şehit Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.