Sınav kalemleri ihtiyaç sahibi çocuklar için toplandı

Erzurum'da bir grup gönüllü genç, üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) verilen sınav setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için topladı.

Palandöken Gençlik Merkezinin gönüllü üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının ''Tek Kullanımlık Sanma Sakın Çöpe Atmaya Kalkma'' sloganıyla başlattığı ''Genç Dönüşüm'' projesi kapsamında YKS'nin yapıldığı sınav merkezlerinin önüne gitti.

Hazırladıkları karton kutularla sınava giren öğrencilerin çıkmasını bekleyen gönüllüler, adaylardan ÖSYM'nin dağıttığı sınav setlerindeki kalem, silgi ve kalemtıraşları talep etti.

Gençler, topladıkları 2 bine yakın kırtasiye malzemesini, okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmayı hedefliyor.

Palandöken Gençlik Merkezi lideri Bahtiyar Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin yaptığı daha önceki sınavlarda da öğrencilere verilen sınav setlerini toplayıp ihtiyaç sahibi okullara ve öğrencilere gönderdiklerini söyledi.

Gençlik Merkezindeki gönüllü üyelerle kentteki çeşitli sınav merkezlerinde görev alıp Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girenlerden kalem, silgi ve kalemtıraş topladıklarını anlatan Akan, "Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Genç Dönüşüm' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine katkı sağlamak için arkadaşlarımızla organize olduk. Böylece çocuklarımızın eğitimine küçük bir katkı da biz yapıyoruz." dedi.

Gençlik Merkezi gönüllü üyesi Merve Sena Nur Kaya da kentte topladıkları yüzlerce kalem ve kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracaklarından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

