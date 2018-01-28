Sınav kaygısı için doktora gitti, bu hale geldi

Antalya'da makine teknisyeni Cem Ü. ve özel bir etüt merkezinde idareci Dilek Ü. çiftinin tek çocuğu lise öğrencisi H.Ü., geçen kasım ayında tüm derslerden ilk sınavlara girdi. Çok çalışmasına rağmen hiçbir dersten istediği başarıyı elde edemeyen genç kız, ikinci sınavlar için çalışmayı sürdürdü. H.Ü., sınav tarihleri yaklaşınca, 'Başarısız olacağım' endişesi yaşadı ve bu durum okul dışındaki hayatını da etkiledi. Durumun psikolojik destek gerektirdiğini düşünen aile, geçen 17 Aralık'ta kızlarını evlerinin yakınındaki bir terapi merkezine götürdü. Burada ilk muayeneyi yapan psikiyatri uzmanı Dr. Ö.A., genç kıza kişilik testi yapıp, 2 farklı ilaç yazdı.

İLAÇLARIN YAN ETKİ YAPTIĞI İDDİASI

İlaçları eczaneden alıp kullanmaya başlayan H.Ü., kısa süre sonra önce sol kulak arkasında, ardından ağız çevresi ve vücudunun değişik yerlerinde kızarıklıklar fark etti. Vücudu su toplayan H.Ü., 18 Ocak günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürülerek tedaviye alındı. Tüm vücudu morarıp su toplayan ve yanık oluşan H.Ü.'ye, 'Stevens Johnson sendromu' (Cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen ciddi bir rahatsızlık) teşhisi konuldu. Teşhisi yapan doktorlar, sendroma ilaçlardan birinin sebep olduğunu, bu ilacın normalde 'epilepsi' hastalarına verildiğini kaydetti.