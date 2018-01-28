HABER

Sınav kaygısı için doktora gitti, bu hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 14:09 | Son Güncelleme 7 saat önce

Antalya'da, lise ikinci sınıf öğrencisi H.Ü.'ye (15), sınav kaygısı nedeniyle gittiği psikiyatri kliniğinde, iddiaya göre uzman Dr. Ö.A., reçeteye iki farklı ilaç yazdı. İlaçlardan birinin yan etki yaptığı, tüm vücudu su toplayıp moraran, yanıklar oluşan H.Ü., yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Antalya'da makine teknisyeni Cem Ü. ve özel bir etüt merkezinde idareci Dilek Ü. çiftinin tek çocuğu lise öğrencisi H.Ü., geçen kasım ayında tüm derslerden ilk sınavlara girdi. Çok çalışmasına rağmen hiçbir dersten istediği başarıyı elde edemeyen genç kız, ikinci sınavlar için çalışmayı sürdürdü. H.Ü., sınav tarihleri yaklaşınca, 'Başarısız olacağım' endişesi yaşadı ve bu durum okul dışındaki hayatını da etkiledi. Durumun psikolojik destek gerektirdiğini düşünen aile, geçen 17 Aralık'ta kızlarını evlerinin yakınındaki bir terapi merkezine götürdü. Burada ilk muayeneyi yapan psikiyatri uzmanı Dr. Ö.A., genç kıza kişilik testi yapıp, 2 farklı ilaç yazdı.

İLAÇLARIN YAN ETKİ YAPTIĞI İDDİASI

İlaçları eczaneden alıp kullanmaya başlayan H.Ü., kısa süre sonra önce sol kulak arkasında, ardından ağız çevresi ve vücudunun değişik yerlerinde kızarıklıklar fark etti. Vücudu su toplayan H.Ü., 18 Ocak günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürülerek tedaviye alındı. Tüm vücudu morarıp su toplayan ve yanık oluşan H.Ü.'ye, 'Stevens Johnson sendromu' (Cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen ciddi bir rahatsızlık) teşhisi konuldu. Teşhisi yapan doktorlar, sendroma ilaçlardan birinin sebep olduğunu, bu ilacın normalde 'epilepsi' hastalarına verildiğini kaydetti.

'DOKTOR HASTANEYE ÇAĞRILDI'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi devam eden H.Ü.'yü yalnız bırakmayan anne ve babası, doktorlardan gelecek müjdeli haberi bekliyor. İlk reçeteyi yazan doktorun da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne çağrıldığını, ilacı yazmasındaki amacının sorulduğunu anlatan anne Dilek Ü., "Kızımın bilinci açık ama bütün vücudu yanıklar içerisinde. Yaşadığı acıyı sözlerle anlatamıyorum. Biz ailece bu acıyı çekiyoruz. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Başka aileler böyle şeyler yaşasın istemiyoruz. İlacı yazan doktor buraya çağrıldı. 'Neden bu çocuğa bu ilacı verdiniz' diye soruldu. Geldiğinde panik haldeydi. 'H.Ü. çok felsefik, filozof gibi bir çocuk, o yüzden verdim bu ilacı' dedi. Olgun bir çocuk olduğunu düşündüğü için bu ilacı verdiğini anlattı" dedi.

Yaşadıklarıyla ilgili hukuki mücadele başlatacaklarını belirten Dilek Ü., kızlarının tedavi edilmesi için tıbbi destek beklediklerini kaydetti.

İlacı yazan Dr. Ö.A. ise, "Kullanılacak ilacın böyle bir sonuca yol açabileceğini öngörmem mümkün değil. Pek çok ilaç, benzer sonuca yol açabilir, bu tabloya neden olabilir. Basit bir aspirin dahi böyle bir tabloya, hatta daha ağır bir tabloya yol açabilir." (DHA)

Allerji ile baş etmede, yeni doğal yöntemler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya ilaç Kaygı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Test sonucuna göre vermiş sözde bu ne yaaa. Yazık değil mi bu yavrucağa. Hakim değilseniz olaya müdahale etmeyin yönlendirin uzmanına. İnşallah atlatıp toparlar da hsyatıns eğitimine kaldığı yerden devam eder. Geçmiş olsun.
sizler neden reprezant kadınlar at gibi olduğunu biliyormuydunuz, çünkü ilaç firmaları manken gibi kadınların altına arabalar verip ayda 10 bin tl maaş verip doktorların yanına yolluyorlar, reprezant kadın doktorla akşam yemeği yemeyi kabul ettiğinde, doktorda o kadının ilacını hastasına yazmak için okey veriyor. yani mutlu sonla biten doktor reprezant görüşmesi, eşiittir ölümle biten doktor hasta görüşmesi. Bunu bütün memleket biliyor.
ALLAH ŞİFASINI VERSİN..DOKTORLARIN HER İLACINI ARAŞTIRMADAN ALMAYIN..İYİCE TETKİK EDİN..BİRKAÇ DEFA KONTROLE GİDİN..EVET KÜLFET GİBİ GELİYOR AMA MAALESEF BÖYLE..
DOKTORA GİDİŞİNİN SEBEBİNE BAKIN YAAA KOMİK HEMDE EN ÖNDE GİDEN KOMİK DURUM SINAV KAZA ZEDE OLARAK GİTSEYDİ YA SANDALYEDEN DÜŞDÜ KAFASINI PALATSAYDI ONDAN İYİ İDİ İKİ DİKİŞ OLDU BİTDİ OLURDU BİLGİSAYARA FORMAT OLUYORDA İNSAN KENDİ KAFASINADA FORMAT ATMALI ERGEN ERGEN BEN ASLA ÜZÜLMEDİM ASLA
@kalinka2013 bu şekilde yorum yapmadan önce araştırıp konuşursanız daha sağlıklı olacaktır.Olayda geçen ilaçların zaten kullanım alanı çok geniştir ve bu kızda da kullanımı gayet uygundur.Gelişen yan etki konusunda kimsenin bunu tahmin etmesi mümkün değildir.Zaten bu ilaçların prospektusunu da açıp okursanız bu alanlarda da kullanılabildiği ve nadir de olsa Steven-Johnson sendromunun gelişebileceği yazmaktadır.Burda kimsenin bir hatası yoktur.
Allah Acil şifalar versin inşallah Tez günde iyileşir
Yazık. Gencecik insan. Allah şifa versin. Anne baba varlıklı ve evin tek çocuğu. Keşke çocuklarına dünyevi başarıları bu derece aşılayıp depresyona sokacaklarına, birazcık manevi eğitim verip hayatının amacının sadece sınavlar olmadığını öğretselerdi.
Diğer Haberler
Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de son dakika gelişmesi! Burseya Dağı'ndaki mevziler görüntülendi!

Afrin'de son dakika gelişmesi! Burseya Dağı'ndaki mevziler görüntülendi!

Son dakika İzmir Çeşme'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika İzmir Çeşme'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

FSM'de intihar girişimi! (İstanbul yol durumu)

FSM'de intihar girişimi! (İstanbul yol durumu)

İstanbul'da İETT güzergahları, durakları ve sefer saatleri değişiyor!

İstanbul'da İETT güzergahları, durakları ve sefer saatleri değişiyor!

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.