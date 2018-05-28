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Sınav öncesi gürültü uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı sırasında gürültülü seçim propagandalarına ara verilmeli, sürücüler korna çalmamaya özen göstermeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı sırasında gürültülü seçim propagandalarına ara verilmesini, sürücülerin de korna çalmamaya özen göstermesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, söz konusu sınavın 2 Haziran Cumartesi günü yapılacağını belirterek, öğrencilerin geleceğini belirleyen sınavlar esnasında tüm vatandaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Sınavın bu sene seçim propagandası dönemine denk geldiğine işaret eden Palandöken, "Yüzbinlerce öğrencinin kaderini belirleyen sınav esnasında çocuklarımızın geleceğini düşünerek gürültülü seçim propagandalarına ara verilmeli. Tüm özel ve ticari araç sürücüleri, sınav günü korna çalmamaya özen göstermeli. Gençlerimizin geleceği için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, geçmişte yapılan bilinçsiz davranışların bu yıl tekrarlanmamasını isteyerek şunları kaydetti:

"Düğün, sünnet, askerlik gibi kutlamalarda konvoy halinde korna çalarak şehir içinde gürültü yapılmasına kesinlikle engel olunmalı. Henüz ortaokul çağında olup liseye adım atacak öğrencilerimiz gürültüden çok fazla etkileniyor. Sınava sayılı günler kala öğrencilerin çalışmaları yoğunlaşmışken herkes kendi çocuğu sınava girecekmiş gibi davranmalı. Geçmiş yıllarda yapılan olumsuzluklar bu yıl tekrarlanmamalı. Hiçbir öğrencimiz dışarıdaki gürültü nedeniyle sınavına odaklanma sorunu yaşamasın."

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