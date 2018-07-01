Sınava geç kalınca yardımına itfaiye ekibi yetişti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan Elanur Yağmur, adresi sormak için durdurduğu itfaiye aracı tarafından okuluna götürüldü. Sınava giren Yağmur, sosyal medya hesabından sevincini paylaşıp itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 30 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Sınava girecek olanlar sabah erken saatlerde okulların bahçelerinde beklerken bazı öğrenciler ise sınava geç kaldı. ÖSYM bu yıl da 15 dakika kuralını uyguladı. Sınavın başlangıç saatinden 15 dakika önce, yani saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmadı.
İTFAİYE EKİPLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ
Antalya'da oturan Elanur Yağmur, sınava son dakika yetişenler arasındaydı. Bindiği belediye otobüsü, Yağmur'u sınava gireceği okuldan 7 kilometre önce indirdi. Okula yürüyerek gitmek isteyen Elanur Yağmur, sınavın başlamasına yarım saat Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden birini durdurup adresi sordu. İtfaiye ekiplerinin okulun uzakta olduğunu ve yürümekle yetişemeyeceğini söylemesi üzerine üzülen Elanur Yağmur'un imdadına yine itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiyeye ait 34 LS 1329 plakalı kapalı kasa kamyonetle Elanur Yağmur sınava gireceği okula götürüldü.
Sınavın ardından yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından paylaşan Yağmur, “Sabah otobüs şoförü beni okulumdan 7 kilometre ileride indirdiği için 1 saat yürüdüm. Adresi sormak için durdurduğum itfaiyeciler beni sınava 20 dakika kala okulum önüne bıraktı. İyi ki varsınız. Bu güzel insanlar olmasa sınava yetişemeyecektim" yazdı.
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