HABER

Sınava geç kalınca yardımına itfaiye ekibi yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 10:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS)  ilk oturumuna geç kalan Elanur Yağmur, adresi sormak için durdurduğu itfaiye aracı tarafından okuluna götürüldü.

Sınava geç kalınca yardımına itfaiye ekibi yetişti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan Elanur Yağmur, adresi sormak için durdurduğu itfaiye aracı tarafından okuluna götürüldü. Sınava giren Yağmur, sosyal medya hesabından sevincini paylaşıp itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 30 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Sınava girecek olanlar sabah erken saatlerde okulların bahçelerinde beklerken bazı öğrenciler ise sınava geç kaldı. ÖSYM bu yıl da 15 dakika kuralını uyguladı. Sınavın başlangıç saatinden 15 dakika önce, yani saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmadı.
İTFAİYE EKİPLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ
Antalya'da oturan Elanur Yağmur, sınava son dakika yetişenler arasındaydı. Bindiği belediye otobüsü, Yağmur'u sınava gireceği okuldan 7 kilometre önce indirdi. Okula yürüyerek gitmek isteyen Elanur Yağmur, sınavın başlamasına yarım saat Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden birini durdurup adresi sordu. İtfaiye ekiplerinin okulun uzakta olduğunu ve yürümekle yetişemeyeceğini söylemesi üzerine üzülen Elanur Yağmur'un imdadına yine itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiyeye ait 34 LS 1329 plakalı kapalı kasa kamyonetle Elanur Yağmur sınava gireceği okula götürüldü.
Sınavın ardından yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından paylaşan Yağmur, “Sabah otobüs şoförü beni okulumdan 7 kilometre ileride indirdiği için 1 saat yürüdüm. Adresi sormak için durdurduğum itfaiyeciler beni sınava 20 dakika kala okulum önüne bıraktı. İyi ki varsınız. Bu güzel insanlar olmasa sınava yetişemeyecektim" yazdı.

FOTOĞRAFLI

Sınava geç kalınca yardımına itfaiye ekibi yetişti

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
Komiser yardımcısına su parkında sürpriz evlenme teklifiKomiser yardımcısına su parkında sürpriz evlenme teklifi
Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı! Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.