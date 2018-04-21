Öğrenciler arasında bir yarışın söz konusu olduğunu aktaran Öndağ, "Püf nokta bu yarıştan asla vazgeçmemekten ve pes etmemekten geçiyor. Güvenli yer diye bir yer var. Bu güvenli yer geçmişte yaşadığınız bir anı veya gelecekle ilgili bir hayal olabilir. Strese girdiğiniz zaman veya sıkıntıya düştüğünüz zaman hemen orayı hayal edeceksiniz. Orada birkaç dakika kalmak seni toparlayacak yoluna daha iyi şekilde devam edeceksin." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye yaklaşan üniversite sınavı öncesinde, "Bir müsaade sınavım var! İç disiplin ve motivasyon" adlı seminer düzenledi.

İSTANBUL (AA) - Psikolog Dr. Ömer Faruk Öndağ, ilkbaharda kendilerini yorgun, isteksiz ve bitkin hissettikleri için ders çalışmayı bırakan üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, çok uyumamaları, su içmeleri ve spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Öndağ, ilkbaharda bütün canlıların değişime uğradıklarını ve uykusuzluk hissettiklerini hiçbir şey yapmak istemediklerini belirtti.

- "Bahar dönemi beden efor sarf etmek istiyor"

Birçok öğrencinin ilkbahar yüzünden treni kaçırdığını belirten Öndağ, "Son 400 metre kim ipi göğüslerse o götürecek. Çok muazzam bir kazanç elde edecek. Ancak çocukları bilmediği ve görmediği sinsi bir düşman bekliyor. O da ilkbahar. İlkbahar da geliyor öğrenciyi bir süpürüp götürüyor. Sınav stresi zaten öğrencinin üzerinden silindir gibi geçiyor. Öğrenciler, ilkbaharda kendilerini yorgun, isteksiz ve bitkin hissettikleri için ders çalışmayı bırakıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Ömer Faruk Öndağ, gençlerin ilkbaharı sıkıntısız atlatması için yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

"Normal uyku saatinizden fazla asla uyumayın. Ne kadar çok uyursanız o kadar yorgun ve kötü olursunuz. Normal saatiniz neyse o kadar uyuyun. Her gün içtiğinizden 4-5 bardak fazla su için. Vücudun ihtiyacı var. O suyu ona vereceğiz. Her gün 30-35 dakika fazladan spor yapacaksınız. Bahar dönemi beden efor sarf etmek istiyor. Bir ay yapın yetiyor zaten. Horon oynayın, halay çekin veya müziği açıp tepinin."