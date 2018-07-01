Sınava yetişmek isterken kaza yaptılar

SİVAS (AA) - Sivas'ta, içerisinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girecek 2 öğrencinin de bulunduğu otomobilin, özel halk otobüsüyle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
YKS'ye girecek Samet Malatyalı idaresindeki 58 BZ 965 plakalı otomobil ile Yüksel Şahin (43) yönetimindeki 58 H 0113 plakalı özel halk otobüsü, Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile 5. Sokağın kesiştiği mevkide çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunanlardan YKS'ye girecek Oğuz Kağan Ünal ve sürücünün babası Ömer Malatyalı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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