Sınavda görevli öğretmenler kaza yaptı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavında görevli oldukları okula giden iki öğretmen hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkezi sınavda görevli iki öğretmenin bulunduğu 34 NB 6403 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki 34 SE 5296 plakalı araç Haramidere TEM bağlantı yolunda çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle, öğretmenlerin bulunduğu otomobil refüje çıkıp ters döndü.

Kazada, otomobildeki iki öğretmen hafif şekilde yaralandı.

İsimleri henüz öğrenilemeyen öğretmenler, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

