Sınavla girilecek okullar ve liselere geçiş kılavuzu açıklandı

Yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak, denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya konsoloslukları üzerinden yapacak.

Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri, Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

Merkezi sınav, isteğe bağlı olacak ve sınava katılmak isteyenler, başvurularını yarından itibaren 18 Nisan'a kadar elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında 8'inci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin katılacağı sınava ilişkin, "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile sınavla öğrenci alan okul listeleri ve kontenjanları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

Merkezi sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler, elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerindeki bilgilerinin güncel olması gerekecek.

Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. 2 Haziran 2018'de yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak ve çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

İki bölüm arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullarından ayrılamayacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 22 Mayıs 2018'den itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

- Öğrenciler, en geç 09.00'da binada hazır bulunacak

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, en geç saat 09.00'da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak.

Öğrenciler, sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.